Сказочная дымка Ирины Скрябиной в музейно-выставочном центре на Спасской
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 21 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Вот уже десять лет Ирина Скрябина увлечена темой сказок. И эта привязанность не случайна.
Ирина Григорьевна не всегда была дымковской мастерицей - успела поработать и воспитателем в детском саду. Общение с малышами отразилось на ее творчестве. Из глины стали появляться персонажи из известных сказок и русских народных потешек. Все игрушки сделаны в дымковской традиции, но есть и свои нюансы.
ИРИНА СКРЯБИНА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Очень много домиков у меня. Дом - символ семьи. Вот, кошкин дом, я хотела, чтобы люди посмотрели на него и подумали, какой красивый домик, надо его беречь».
Домики, как и печки, стали появляться в дымковской композиции начиная с 90-х годов прошлого века. По словам Ирины Григорьевны, игрушка откликается на ситуацию в стране и видимо тогда мастерицам особенно хотелось привнести в работы символы семейного очага, тепла и уюта.
Интересно, что дымковская игрушка обогащается и образами из обычной жизни. Например, олень с золотыми рогами появился после ярмарки, на которую приезжали торговцы с севера. Одна из мастериц начала его лепить, другие подхватили, привнося что-то свое.
Не приживаются в дымке, как правило, персонажи с негативными чертами, например волк. Не повезло и безобидному ежику.
ИРИНА СКРЯБИНА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Вот она слепила ежика и больше никто ежиков не стал лепить он колючий, не прижился. То есть какая-то мастерица предлагает игрушку, а весь промысел или принимает ее или она умирает».
Можно сказать, что дымковские мастерицы исповедуют философию добра.
Здесь нет злых персонажей, острых углов и мрачных цветов. Игрушка кругленькая, солнечная, синий и зеленый оттенки нужны лишь для контраста. Ирина Скрябина продолжила добрую традицию и дополнила сказочные образы симпатичными нарядами. Так лиса у нее одета как барыня, кошка, как принцесса.
Увидеть работы мастерицы можно в музейно-выставочном центре на Спасской.
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