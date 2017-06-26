Сказочная дымка Ирины Скрябиной в музейно-выставочном центре на Спасской

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Всемирные сказочные игры закончились, а их герои остались - правда, в дымковском варианте. Мастерица Ирина Скрябина создала серию композиций по мотивам известных сказок.Вот уже десять лет Ирина Скрябина увлечена темой сказок. И эта привязанность не случайна.Ирина Григорьевна не всегда была дымковской мастерицей - успела поработать и воспитателем в детском саду. Общение с малышами отразилось на ее творчестве. Из глины стали появляться персонажи из известных сказок и русских народных потешек. Все игрушки сделаны в дымковской традиции, но есть и свои нюансы.Домики, как и печки, стали появляться в дымковской композиции начиная с 90-х годов прошлого века. По словам Ирины Григорьевны, игрушка откликается на ситуацию в стране и видимо тогда мастерицам особенно хотелось привнести в работы символы семейного очага, тепла и уюта.Интересно, что дымковская игрушка обогащается и образами из обычной жизни. Например, олень с золотыми рогами появился после ярмарки, на которую приезжали торговцы с севера. Одна из мастериц начала его лепить, другие подхватили, привнося что-то свое.Не приживаются в дымке, как правило, персонажи с негативными чертами, например волк. Не повезло и безобидному ежику.Можно сказать, что дымковские мастерицы исповедуют философию добра.Здесь нет злых персонажей, острых углов и мрачных цветов. Игрушка кругленькая, солнечная, синий и зеленый оттенки нужны лишь для контраста. Ирина Скрябина продолжила добрую традицию и дополнила сказочные образы симпатичными нарядами. Так лиса у нее одета как барыня, кошка, как принцесса.Увидеть работы мастерицы можно в музейно-выставочном центре на Спасской.