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Новости / Культура

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 152 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове отметили День молодежи. Одним из самых ярких событий стал фестиваль уличных культур "Кипяток", который в этом году впервые прошел на Набережной Грина.

Девушки, как правило, в основном выбирают джаз-фанк. Это достаточно новое направление, позволяющее брать элементы различных стилей, комбинировать их, создавая ни на что не похожий танец. И трудности в его освоении кировчанок не пугают.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"АНЖЕЛИКА ГУКОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК":
«Это зависит от твоей подготовки физической, но это прокачивают, и ты становишься лучше с каждым разом, первый раз, конечно, было сложно, постепенно ты в это вливаешься, втягивает и просто уже не остановиться потом».

В атмосфере, когда температура танца нарастает, участники следующих баттлов просто не могут устоять на месте. Ксению Шаклеину больше всего привлекает хип-хоп.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"КСЕНИЯ ШАКЛЕИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК":
«Это могут быть маленькие-маленькие движения, либо очень широкие, это разнообразие, здесь не может быть чего-то одного, именно к этому я и готовлюсь. Я хотела бы научиться четкости мелких движений, где нужно сокращать мышцы, но делать это очень быстро, у меня пока что этого не получается».

Фестиваль "Кипяток" в этом году впервые проходит на новой площадке. На Набережной Грина в танцевальных битвах состязались и уже опытные, и начинающие би-бои.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"ЯРОСЛАВ ШАТНЫЙ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК" (ОМУТНИНСК):
«Третье место, я очень рад, выиграл сегодня три баттла или два, не помню уже».

Команда из Омутнинска уже не первый раз приезжает на подобные соревнования. Мальчишкам пока труднее всего придумывать и осваивать что-то новое.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"АРТЕМ ТАШКИНОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК" (ОМУТНИНСК):
«Я хотел бы научиться флай, но у меня пока что только один оборот получается».

Исход танцевального баттла всегда непредсказуем. Никто не знает, с каким соперником доведется встретиться. И наставники советуют в выступление вкладывать больше энергии.

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"АНТОН ИГНАТЬЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА (ОМУТНИНСК):
«Самое сложное в брейк-дансе - элементы различного вращения, они даются сложнее, через многое нужно пройти, попробовать миллион раз, и на миллион первый получится. Когда находишься в одном городе, тем более, в Омутнинске мы единственные танцуем и нет конкуренции, такие поездки дают шанс посмотреть на других ребят, куда развиваться и подняться в плане танца еще выше».

Фестиваль "Кипяток" проходил в областном центре уже в пятый раз, и в течение всего дня в режиме нон-стоп судьи из других городов оценивали участников, а многие горожане открыли для себя искусство уличного танца.


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