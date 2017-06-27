В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

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В Кирове отметили День молодежи. Одним из самых ярких событий стал фестиваль уличных культур "Кипяток", который в этом году впервые прошел на Набережной Грина.Девушки, как правило, в основном выбирают джаз-фанк. Это достаточно новое направление, позволяющее брать элементы различных стилей, комбинировать их, создавая ни на что не похожий танец. И трудности в его освоении кировчанок не пугают.В атмосфере, когда температура танца нарастает, участники следующих баттлов просто не могут устоять на месте. Ксению Шаклеину больше всего привлекает хип-хоп.Фестиваль "Кипяток" в этом году впервые проходит на новой площадке. На Набережной Грина в танцевальных битвах состязались и уже опытные, и начинающие би-бои.Команда из Омутнинска уже не первый раз приезжает на подобные соревнования. Мальчишкам пока труднее всего придумывать и осваивать что-то новое.Исход танцевального баттла всегда непредсказуем. Никто не знает, с каким соперником доведется встретиться. И наставники советуют в выступление вкладывать больше энергии.Фестиваль "Кипяток" проходил в областном центре уже в пятый раз, и в течение всего дня в режиме нон-стоп судьи из других городов оценивали участников, а многие горожане открыли для себя искусство уличного танца.