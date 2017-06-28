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«Ну, конечно же, дождем. Это незабываемо. Мы стояли без дождевиков. Это прямо испытание, у нас вся форма промокла. Но ничего. Ощущать всю нашу мощь, когда мы пели не останавливаясь, это было очень классно».

«Наши девочки даже плакали. Не хотели уезжать. Очень подружились с Чеченской республикой, с Екатеринбургом и с другими городами. Обстановка была очень хорошая».

Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России. Их почти часовое выступление на праздновании Дня Республики Чувашии уже назвали героическим.Первое выступление созданного Детского хора пришлось на январь 14-го года. Ему довелось на многих знаковых событиях. Таких, как Олимпиада в Сочи или присоединение Крыма к России. Чувашия стала первым регионом, куда ребят пригласили со специальным концертом. От нашей области к нему готовились десять воспитанников вокальных отделений школ искусств и ведущих хоровых студий. Все они успешно прошли обязательную стадию отбора для включение в хоровой коллектив.Выступлению на склоне перед монументом Матери-Покровительницы предшествовала не одна репетиция.Концертная программа в себя включала исполнение 11-ти песен, среди которых значились "Вместе весело шагать", "Солнечный круг", "С чего начинается Родина".К основному репертуару были добавлены даже хоровые номера на чувашском языке. Но не это ребята больше всего запомнят в праздничном концерте.Невзирая на разбушевавшуюся стихию, симфонический оркестр Чувашской республики и Детский хор сорвали бурные зрительские овации. Это не случайно назовут настоящим героизмом. А проявленный творческий подвиг еще крепче сплотил ряды молодых хоровых исполнителей.В состав хора входит тысяча ребят со всей России и юные дарования из областного центра в него регулярно приглашаются.Городская хоровая школа считается сильной по стране. Но вместе с тем, ей есть к чему еще стремится, говорят педагоги. А участие детей в сводном Детском хоре России дает им колоссальный опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшей творческой жизни.