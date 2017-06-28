Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России
Сегодня, 10:54 | Просмотров: 83 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Первое выступление созданного Детского хора пришлось на январь 14-го года. Ему довелось на многих знаковых событиях. Таких, как Олимпиада в Сочи или присоединение Крыма к России. Чувашия стала первым регионом, куда ребят пригласили со специальным концертом. От нашей области к нему готовились десять воспитанников вокальных отделений школ искусств и ведущих хоровых студий. Все они успешно прошли обязательную стадию отбора для включение в хоровой коллектив.
ТАТЬЯНА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НОВОВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«К сожалению, есть такие физиологические сложности, когда у мальчиков меняется голос. По ротации дети до 14 лет участвуют в этом хоре. Т.е. он постоянно обновляется. Он такой живой организм».
Выступлению на склоне перед монументом Матери-Покровительницы предшествовала не одна репетиция.
Концертная программа в себя включала исполнение 11-ти песен, среди которых значились "Вместе весело шагать", "Солнечный круг", "С чего начинается Родина".
К основному репертуару были добавлены даже хоровые номера на чувашском языке. Но не это ребята больше всего запомнят в праздничном концерте.
МАГДАЛЕНА КОСТИНА, УЧАСТНИЦА ДЕТСКОГО ХОРА РОССИИ:
«Ну, конечно же, дождем. Это незабываемо. Мы стояли без дождевиков. Это прямо испытание, у нас вся форма промокла. Но ничего. Ощущать всю нашу мощь, когда мы пели не останавливаясь, это было очень классно».
ЭДУАРД ШАБАЛИН, УЧАСТНИК ДЕТСКОГО ХОРА РОССИИ:
«Наши девочки даже плакали. Не хотели уезжать. Очень подружились с Чеченской республикой, с Екатеринбургом и с другими городами. Обстановка была очень хорошая».
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Они представляют не город Киров. Они представляют наш регион. Это честь. И это говорит о высоком профессионализме наших детей и, соответственно, педагогов, занимающихся с ними.
Городская хоровая школа считается сильной по стране. Но вместе с тем, ей есть к чему еще стремится, говорят педагоги. А участие детей в сводном Детском хоре России дает им колоссальный опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшей творческой жизни.
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