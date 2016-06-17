Поделиться новостью:

Воспитанники детской художественной школы Кирова привезли награды из Санкт-Петербурга. В культурной столице проходил ежегодный пленэр "Юный художник". С начинающими мастерами живописи и их педагогом пообщалась Анастасия Кетько.Даниил Коробицын занимается в художественной школе уже 7 лет. Педагоги характеризуют юношу как очень способного ученика. В этом году он впервые решил принять участие в Образовательной программе "Пленэр и музеи. Юный художник".В первый же день пленэра Даниил проявил себя: он лучше всех за три часа нарисовал здание цирка. Тем самым получил признание художественного совета и привез домой диплом первой степени в номинации "Мастерство". Еще две работы кировских школьниц - Анны Огородовой и Анны Шишкиной - были отобраны советом.На пленэре ребята провели шесть дней с наставниками - преподавателями по рисунку и живописи факультета искусств Санкт-Петербургского госуниверситета. А кировчане смогут познакомиться с пейзажами северной столицы в сентябре в стенах Детской художественной школы.