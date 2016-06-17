Воспитанники детской художественной школы Кирова привезли награды из Санкт-Петербурга
Сегодня, 17:41 | Просмотров: 65 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Даниил Коробицын занимается в художественной школе уже 7 лет. Педагоги характеризуют юношу как очень способного ученика. В этом году он впервые решил принять участие в Образовательной программе "Пленэр и музеи. Юный художник".
ДАНИИЛ КОРОБИЦЫН, ВОСПИТАННИК ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Нас учили пользоваться акварелью - это очень хрупкий материал. Для меня было интересно, что небо сначала нужно рисовать золотистым цветом».
В первый же день пленэра Даниил проявил себя: он лучше всех за три часа нарисовал здание цирка. Тем самым получил признание художественного совета и привез домой диплом первой степени в номинации "Мастерство". Еще две работы кировских школьниц - Анны Огородовой и Анны Шишкиной - были отобраны советом.
ГАЛИНА ГОЛОВИЗНИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Из 30 участников выбрали 6 лучших. Их работы остались в Санкт-Петербурге. Еще они их печатают на открытках. В этот раз мы получили и в подарок за 2016 год открытки с работами наших учеников».
На пленэре ребята провели шесть дней с наставниками - преподавателями по рисунку и живописи факультета искусств Санкт-Петербургского госуниверситета. А кировчане смогут познакомиться с пейзажами северной столицы в сентябре в стенах Детской художественной школы.
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