В Кировской области началась подготовка к фестивалю авторской песни "Гринландия"

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В Кировской области началась активная подготовка к фестивалю авторской песни "Гринландия". В этом году гостей фестиваль ожидает много нового.Традиционно третьи выходные июля, три дня, три сцены в распоряжении участников фестиваля "Гринландия". Впервые фестиваль авторской песни прошел в 1984 году, его организатором тогда выступил кировской городской комитет ВЛКСМ. В 90-годы фестивальное движение приостановилось. И только с 1999 года "Гринландия" стала ежегодно проводиться по инициативе Олега Валенчука.Хэдлайнер Гринландии 2017 года - заслуженный артист России Сергей Трофимов. По словам организаторов, это было желание гринландцев со всей страны. Конечно, на фестивале выступят и известные барды - участники проекта "Песни нашего века", а также лауреата фестиваля. В этом году впервые на фестивале откроется музей.Еще одной новинкой "Гринландии" станет фестивальное шествие в тематических костюмах. Наряд должен отражать тему туризма, или музыки, или спорта, или активного отдыха, либо же - это будет корпоративный стиль. Фестиваль авторской песни ждет всех желающих 21 июля на поляне у села Башарово. Отметим, что вся территория обработана от клещей.