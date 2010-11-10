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Новости / Культура

В Кировской области началась подготовка к фестивалю авторской песни "Гринландия"

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 110 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кировской области началась активная подготовка к фестивалю авторской песни "Гринландия". В этом году гостей фестиваль ожидает много нового.

Традиционно третьи выходные июля, три дня, три сцены в распоряжении участников фестиваля "Гринландия". Впервые фестиваль авторской песни прошел в 1984 году, его организатором тогда выступил кировской городской комитет ВЛКСМ. В 90-годы фестивальное движение приостановилось. И только с 1999 года "Гринландия" стала ежегодно проводиться по инициативе Олега Валенчука.

В Кировской области началась подготовка к фестивалю авторской песни "Гринландия"ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛАЯ "ГРИНЛАНДИЯ", ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ:
«Заявились уже сегодня наши великие гости. Это Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода».

Хэдлайнер Гринландии 2017 года - заслуженный артист России Сергей Трофимов. По словам организаторов, это было желание гринландцев со всей страны. Конечно, на фестивале выступят и известные барды - участники проекта "Песни нашего века", а также лауреата фестиваля. В этом году впервые на фестивале откроется музей.

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛАЯ "ГРИНЛАНДИЯ", ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ:
«Каждый желающий сможет в музее познакомиться с историей Гринландии, получить советы от мастеров и бардовских умельцев».

Еще одной новинкой "Гринландии" станет фестивальное шествие в тематических костюмах. Наряд должен отражать тему туризма, или музыки, или спорта, или активного отдыха, либо же - это будет корпоративный стиль. Фестиваль авторской песни ждет всех желающих 21 июля на поляне у села Башарово. Отметим, что вся территория обработана от клещей.


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