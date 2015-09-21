В Кирово-Чепецке ценители рукотворных кукол на целый месяц погрузились в сказку

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ОЛЬГА ЕРЕМЕНКО, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.А. ОСТРОВСКОГО:

Жители Кирово-Чепецка на целый месяц погрузились в сказку. В центральной городской библиотеке имени Островского завершает работу выставка знаменитой мастерицы Надежды Десницкой.Эта выставка, по подсчетам самой Надежды Десницкой приблизительно пятидесятая. Кропотливый ручной труд отнимает много времени, поэтому коллекция пополняется новыми экспонатами медленно. Зато существующие настолько сложны в изготовлении и имеют столько маленьких и скрытых деталей, что заметить их можно далеко не с первого раза. Даже постоянные посетители всегда находят в работах Надежды для себя что-то новое.На площадке Центральной библиотеки кукольная выставка размещается уже второй раз. Первая проходила 2 года назад и собрала множество положительных отзывов. В этот раз успех повторился.На выставке, действительно было что сфотографировать. В большинстве своем работы Надежды Десницкой выполнены из подручных материалов. Например, основой кукольных домиков служат коробки от конфет, а материалом для черепицы — яичная скорлупа. Основным секретом является, конечно, воображение самой мастерицы и желание пригласить в свой сказочный мир случайного зрителя.Сказочный мир Надежды Десницкой распространяется далеко за пределы создания кукол. У каждого из экспонатов есть своя история. Например, вот эти куклы, подглядывающие сверху за жизнью города, появились в воображении мастерицы, из-за фонаря, светившего в кухонное окно.Таких сказок у Надежды Десницкой много. В скором времени они будут оформлены в готовый литературный труд. Но на этом планы сказочницы не заканчиваются — по рассказам Надежда мечтает создать и мультипликацию.