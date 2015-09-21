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Новости / Культура

В Кирово-Чепецке ценители рукотворных кукол на целый месяц погрузились в сказку

Сегодня, 17:37 | Просмотров: 90 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жители Кирово-Чепецка на целый месяц погрузились в сказку. В центральной городской библиотеке имени Островского завершает работу выставка знаменитой мастерицы Надежды Десницкой.

Эта выставка, по подсчетам самой Надежды Десницкой приблизительно пятидесятая. Кропотливый ручной труд отнимает много времени, поэтому коллекция пополняется новыми экспонатами медленно. Зато существующие настолько сложны в изготовлении и имеют столько маленьких и скрытых деталей, что заметить их можно далеко не с первого раза. Даже постоянные посетители всегда находят в работах Надежды для себя что-то новое.

В Кирово-Чепецке ценители рукотворных кукол на целый месяц погрузились в сказкуНАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«Потом говорят, что опять что-то новое увидели, опять какую-то новую деталь увидели, опять что-то новое заметили, опять по-новому эту работу взглянули. И я, порой, когда работы дома не бывает, потом приезжаю, работу достаю и сама рассматриваю и думаю, как это я ее сумела сделать».

На площадке Центральной библиотеки кукольная выставка размещается уже второй раз. Первая проходила 2 года назад и собрала множество положительных отзывов. В этот раз успех повторился.
 
В Кирово-Чепецке ценители рукотворных кукол на целый месяц погрузились в сказкуОЛЬГА ЕРЕМЕНКО, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.А. ОСТРОВСКОГО:
«Восторгу нет предела, потому что изумительные работы, очень уникальные сюжеты авторские, и дети оставляют свои отзывы. Они впечатлениями делятся. Удивляются. Очень много приходит взрослых. Родители, дедушки и бабушки. И всегда спрашивают, а можно сфотографировать?».

На выставке, действительно было что сфотографировать. В большинстве своем работы Надежды Десницкой выполнены из подручных материалов. Например, основой кукольных домиков служат коробки от конфет, а материалом для черепицы — яичная скорлупа. Основным секретом является, конечно, воображение самой мастерицы и желание пригласить в свой сказочный мир случайного зрителя.

НАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«Когда наблюдаешь за людьми, за их реакцией, то понимаешь, что верят еще в чудеса, верят в сказку. По крайней мере, хотелось бы на мгновение, когда люди приходят на выставку, чтобы они очутились в этом мире детства, в этой иллюзии какой-то побывали. Пусть 15 минут, 20, но побыли в этом сказочном мире».

Сказочный мир Надежды Десницкой распространяется далеко за пределы создания кукол. У каждого из экспонатов есть своя история. Например, вот эти куклы, подглядывающие сверху за жизнью города, появились в воображении мастерицы, из-за фонаря, светившего в кухонное окно.

НАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«И так вот каждый вечер, выходила, смотрела на этот фонарь, и возникло у меня желание сделать такую работу. Правда, они не на фонаре сидят эти человечки, а как бы над городом. Подразумевается, что они над городом сидят. Вот. И вот сделала такую работу, но перед этим я сочинила сказку».

Таких сказок у Надежды Десницкой много. В скором времени они будут оформлены в готовый литературный труд. Но на этом планы сказочницы не заканчиваются — по рассказам Надежда мечтает создать и мультипликацию.


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