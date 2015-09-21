В Кирово-Чепецке ценители рукотворных кукол на целый месяц погрузились в сказку
Сегодня, 17:37 | Просмотров: 90 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Эта выставка, по подсчетам самой Надежды Десницкой приблизительно пятидесятая. Кропотливый ручной труд отнимает много времени, поэтому коллекция пополняется новыми экспонатами медленно. Зато существующие настолько сложны в изготовлении и имеют столько маленьких и скрытых деталей, что заметить их можно далеко не с первого раза. Даже постоянные посетители всегда находят в работах Надежды для себя что-то новое.
НАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«Потом говорят, что опять что-то новое увидели, опять какую-то новую деталь увидели, опять что-то новое заметили, опять по-новому эту работу взглянули. И я, порой, когда работы дома не бывает, потом приезжаю, работу достаю и сама рассматриваю и думаю, как это я ее сумела сделать».
На площадке Центральной библиотеки кукольная выставка размещается уже второй раз. Первая проходила 2 года назад и собрала множество положительных отзывов. В этот раз успех повторился.
ОЛЬГА ЕРЕМЕНКО, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.А. ОСТРОВСКОГО:«Восторгу нет предела, потому что изумительные работы, очень уникальные сюжеты авторские, и дети оставляют свои отзывы. Они впечатлениями делятся. Удивляются. Очень много приходит взрослых. Родители, дедушки и бабушки. И всегда спрашивают, а можно сфотографировать?».
На выставке, действительно было что сфотографировать. В большинстве своем работы Надежды Десницкой выполнены из подручных материалов. Например, основой кукольных домиков служат коробки от конфет, а материалом для черепицы — яичная скорлупа. Основным секретом является, конечно, воображение самой мастерицы и желание пригласить в свой сказочный мир случайного зрителя.
НАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«Когда наблюдаешь за людьми, за их реакцией, то понимаешь, что верят еще в чудеса, верят в сказку. По крайней мере, хотелось бы на мгновение, когда люди приходят на выставку, чтобы они очутились в этом мире детства, в этой иллюзии какой-то побывали. Пусть 15 минут, 20, но побыли в этом сказочном мире».
Сказочный мир Надежды Десницкой распространяется далеко за пределы создания кукол. У каждого из экспонатов есть своя история. Например, вот эти куклы, подглядывающие сверху за жизнью города, появились в воображении мастерицы, из-за фонаря, светившего в кухонное окно.
НАДЕЖДА ДЕСНИЦКАЯ, МАСТЕРИЦА:
«И так вот каждый вечер, выходила, смотрела на этот фонарь, и возникло у меня желание сделать такую работу. Правда, они не на фонаре сидят эти человечки, а как бы над городом. Подразумевается, что они над городом сидят. Вот. И вот сделала такую работу, но перед этим я сочинила сказку».
Таких сказок у Надежды Десницкой много. В скором времени они будут оформлены в готовый литературный труд. Но на этом планы сказочницы не заканчиваются — по рассказам Надежда мечтает создать и мультипликацию.
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