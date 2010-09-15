В Кировском театре кукол поставят спектакль по прозе Марины Цветаевой
Сегодня, 17:45 | Просмотров: 80 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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УЛЬЯНА СИНИЦИНА, АКТРИСА КОГАУК «КИРОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ А.Н. АФАНАСЬЕВА»:
«Им нечего было есть, было холодно. Они искали, там, надо было найти дрова. Марина Ивановна жила с двумя дочерями, в огромном доме, который был практически не отапливаемый. Ей нужно было накормить детей».
Именно таким выдался 1919ый год для Марины Цветаевой и именно эти тяжелые времена поэт вспомнила позднее, написав Повесть о Сонечке. Это не просто проза о подруге актрисе, с тяжелой судьбой. В первую очередь произведение о том, что даже в самые трудные минуты, спасение можно найти только в любви.
УЛЬЯНА СИНИЦИНА, АКТРИСА КОГАУК «КИРОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ А.Н. АФАНАСЬЕВА»:
«Артисты из студии, Сонечка Голлидэй, Володя Алексеев, поэты, Антакольский, режиссеры. Вот все кто с ней дружил, они собирались у нее по-отдельности, или вместе, это по-разному происходило. И они говорили о звездах, о Любви и нам интересно как раз то, что люди в такие страшные моменты жизни, они умели любить».
Повесть о Сонечке была написана Цветаевой летом 1937 года, в Париже, после того, как она узнала о смерти подруги. Воспоминания о Софье Голлидэей и о том, сколько жизни и света было в актрисе, она перенесла на бумагу.
- Передо мною маленькая девочка. С двумя косами. С двумя огромными черными глазами. С двумя пылающими щеками. Передо мною живой пожар. Горит все. Горит вся.
Образ Софьи Голлидэй - женщине празднике, предстоит воплотить на сцене актрисе Анастасии Овсянниковой.
АНАСТАСИЯ ОВСЯННИКОВА, АКТРИСА КОГАУК «КИРОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ А.Н. АФАНАСЬЕВА»:
«Сейчас люди очень закрытые. И хочется с ними, им посмотреть в глаза и с ними пообщаться открыто, откровенно. Чтобы они почувствовали себя как дома, как в своей семье. Может быть, задумались о чем-то, что у них есть любимые люди, любимые бабушки, которые на дачах сейчас, любимые дети».
Нетрадиционный для театра кукол спектакль, артисты приурочили к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Решение поставить именно прозу тоже не было случайным.
УЛЬЯНА СИНИЦИНА, АКТРИСА КОГАУК «КИРОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ А.Н. АФАНАСЬЕВА»:
«Мы хотим, чтобы зритель услышал текст. Текст, он удивительный у Цветаевой. Помимо стихов, чтобы знали люди ее прозу. Кто-то знает, но ведь не многие. Может кому-то будет интересно».
Передать на сцене атмосферу начала 20го века артистам помогли коллеги из других театров и музеев. Так, например в спектакле будут использованы подлинные костюмы того времени и даже настоящий патефон.
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