Поделиться новостью:

В Кировском театре кукол поставят спектакль по прозе Марины Цветаевой. В основу постановки вошло произведение «Повесть о Сонечке». Наша съемочная группа побывала на репетиции спектакля и узнала у актеров, какие эпизоды из жизни поэта сможет увидеть зритель.Именно таким выдался 1919ый год для Марины Цветаевой и именно эти тяжелые времена поэт вспомнила позднее, написав Повесть о Сонечке. Это не просто проза о подруге актрисе, с тяжелой судьбой. В первую очередь произведение о том, что даже в самые трудные минуты, спасение можно найти только в любви.Повесть о Сонечке была написана Цветаевой летом 1937 года, в Париже, после того, как она узнала о смерти подруги. Воспоминания о Софье Голлидэей и о том, сколько жизни и света было в актрисе, она перенесла на бумагу.Образ Софьи Голлидэй - женщине празднике, предстоит воплотить на сцене актрисе Анастасии Овсянниковой.Нетрадиционный для театра кукол спектакль, артисты приурочили к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Решение поставить именно прозу тоже не было случайным.Передать на сцене атмосферу начала 20го века артистам помогли коллеги из других театров и музеев. Так, например в спектакле будут использованы подлинные костюмы того времени и даже настоящий патефон.