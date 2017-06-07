В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историю
Вчера, 10:13 | Просмотров: 138 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Чтобы создать графическую работу художнику, необходимо определиться какой она будет еще на стадии эскиза. Юрий Жданов не отступил от своего любимого "буквенного" стиля и изобразил Сергея Мироновича Кирова в виде буквы "К". Сейчас художник работает с цветом - накладывает "подмалевок".
ЮРИЙ ЖДАНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ART WEEK. НАШЕ", ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ"":
«Задача закрыть все былые пятна - заложить цвет, а потом уже начнется проработка, прорисовка».
В стенах Вятского художественного музея собрались 15-ть художников. Все они в течение пяти дней будут писать картины на глазах у посетителей. Увидеть можно все стадии создания живописного полотна. Мастера работают в разных техниках, но в одной теме - на холсте должно появиться что-то наше, вятское. Сергей Горбачёв в качестве объекта выбрал образ Александра Грина - писатель у него стоит в профиль и загадочно смотрит вдаль.
«Художники, они из всего мастерскую сделают. Здесь как на пленэре и эта общая увлеченность заражает, и ты попадаешь под это впечатление и начинаешь работать».
Подойти здесь можно к любому художнику, что-то спросить или просто постоять рядом, наблюдая за процессом. А если повезет и самому взяться за кисть.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У зрителей есть возможность внести свою лепту в создание художественного произведения. Сергей позволяет любому желающему сделать мазок на своей работе. Давайте попробуем».
СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ART WEEK. НАШЕ", ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Я совсем не против. Будет у нас всеобщая, интересная работа. Возьмите кисточку, вот отсюда краску берите».
Попробовать себя в роли художника можно и на мастер-классах. Художники их проводят в музее ежедневно с 17 часов. Проект продлится пять дней - финал в воскресенье, 9 июля. Но это не все. 12 июля в художественном музее откроется выставка "АРТ ВИК. НАШЕ" на которой будут представлены все работы, созданные в течение арт-недели.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
27.01.2016