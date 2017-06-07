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Новости / Культура

В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историю

Вчера, 10:13 | Просмотров: 138 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировские художники в режиме онлайн. В Вятском художественном музее стартовал, пожалуй, самый необычный проект за всю его историю.

Чтобы создать графическую работу художнику, необходимо определиться какой она будет еще на стадии эскиза. Юрий Жданов не отступил от своего любимого "буквенного" стиля и изобразил Сергея Мироновича Кирова в виде буквы "К". Сейчас художник работает с цветом - накладывает "подмалевок".

В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историюЮРИЙ ЖДАНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ART WEEK. НАШЕ", ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ"":
«Задача закрыть все былые пятна - заложить цвет, а потом уже начнется проработка, прорисовка».

В стенах Вятского художественного музея собрались 15-ть художников. Все они в течение пяти дней будут писать картины на глазах у посетителей. Увидеть можно все стадии создания живописного полотна. Мастера работают в разных техниках, но в одной теме - на холсте должно появиться что-то наше, вятское. Сергей Горбачёв в качестве объекта выбрал образ Александра Грина - писатель у него стоит в профиль и загадочно смотрит вдаль.
 
 
В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историюСЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ART WEEK. НАШЕ", ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Художники, они из всего мастерскую сделают. Здесь как на пленэре и эта общая увлеченность заражает, и ты попадаешь под это впечатление и начинаешь работать».

Подойти здесь можно к любому художнику, что-то спросить или просто постоять рядом, наблюдая за процессом. А если повезет и самому взяться за кисть.

В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историюЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У зрителей есть возможность внести свою лепту в создание художественного произведения. Сергей позволяет любому желающему сделать мазок на своей работе. Давайте попробуем».

В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историюСЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ART WEEK. НАШЕ", ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Я совсем не против. Будет у нас всеобщая, интересная работа. Возьмите кисточку, вот отсюда краску берите».

Попробовать себя в роли художника можно и на мастер-классах. Художники их проводят в музее ежедневно с 17 часов. Проект продлится пять дней - финал в воскресенье, 9 июля. Но это не все. 12 июля в художественном музее откроется выставка "АРТ ВИК. НАШЕ" на которой будут представлены все работы, созданные в течение арт-недели.


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