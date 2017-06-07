В Вятском художественном музее стартовал самый необычный проект за всю его историю

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В стенах Вятского художественного музея собрались 15-ть художников. Все они в течение пяти дней будут писать картины на глазах у посетителей. Увидеть можно все стадии создания живописного полотна. Мастера работают в разных техниках, но в одной теме - на холсте должно появиться что-то наше, вятское. Сергей Горбачёв в качестве объекта выбрал образ Александра Грина - писатель у него стоит в профиль и загадочно смотрит вдаль.

Кировские художники в режиме онлайн. В Вятском художественном музее стартовал, пожалуй, самый необычный проект за всю его историю.Чтобы создать графическую работу художнику, необходимо определиться какой она будет еще на стадии эскиза. Юрий Жданов не отступил от своего любимого "буквенного" стиля и изобразил Сергея Мироновича Кирова в виде буквы "К". Сейчас художник работает с цветом - накладывает "подмалевок".Подойти здесь можно к любому художнику, что-то спросить или просто постоять рядом, наблюдая за процессом. А если повезет и самому взяться за кисть.Попробовать себя в роли художника можно и на мастер-классах. Художники их проводят в музее ежедневно с 17 часов. Проект продлится пять дней - финал в воскресенье, 9 июля. Но это не все. 12 июля в художественном музее откроется выставка "АРТ ВИК. НАШЕ" на которой будут представлены все работы, созданные в течение арт-недели.