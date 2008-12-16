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Новости / Культура

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

Вчера, 17:51 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с певческой смены в Анапе. Вокальный ансамбль на Всероссийском фестивале «Черноморская феерия» стал лауреатом I степени.

Дарья Домнина, как и несколько других солисток, стала лауреатом "Черноморской феерии". В номинации "Народные инструменты" Жюри отметило также мастерство домристки Маргариты Ефимовой.

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами НАТАЛЬЯ САННИКОВА, МАМА ПОЛИНЫ САННИКОВОЙ:
«Нам, родителям, очень хотелось, чтобы наши дети поучаствовали, показали свой уровень, нам он кажется достойным участия во Всероссийском конкурсе, мы неоднократно Тамаре Серафимовне говорили, что будем помогать и ей, и нашим детям, и мне думается, что у нас все получилось».

На певческой смене в Анапе традиционно собираются участники камерного хора, а также их родители, братья и сестры.

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами СВЕТЛАНА БОГДАНОВА, УЧАЩАЯСЯ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«На последнем концерте, когда уже смена заканчивалась, выступали не только мы, но и маленькие дети, начинающие певцы, все отреагировали с умилением, я надеюсь, что они, так же, как и мы, будут продолжать петь».

Сегодня одна из самых любимых у юных и взрослых вокалистов песня Айгуль Касимовой - признание любви к родному краю.

На "Черноморской феерии" Кировская область была представлена достойно. Кроме воспитанников Первой детской музыкальной, в число победителей вошли оркестр народных инструментов 52-й школы и фольклорный ансамбль "Вьюночек" из Стуловского ДК.

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами ТАМАРА ВОРОБЬЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«Я просто была в восторге от этого коллектива, и от первого тоже, они показали 20-минутную композицию из старинных обрядов, и там не только девочки, на сцене стояла березка, выходят два кавалера, и связано это было со свадебным обрядом».

Успешное выступление на Всероссийском фестивале в Анапе окрылило юных вокалистов, и сейчас они стремятся к новым высотам.


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