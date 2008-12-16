Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

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Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с певческой смены в Анапе. Вокальный ансамбль на Всероссийском фестивале «Черноморская феерия» стал лауреатом I степени.Дарья Домнина, как и несколько других солисток, стала лауреатом "Черноморской феерии". В номинации "Народные инструменты" Жюри отметило также мастерство домристки Маргариты Ефимовой.На певческой смене в Анапе традиционно собираются участники камерного хора, а также их родители, братья и сестры.Сегодня одна из самых любимых у юных и взрослых вокалистов песня Айгуль Касимовой - признание любви к родному краю.На "Черноморской феерии" Кировская область была представлена достойно. Кроме воспитанников Первой детской музыкальной, в число победителей вошли оркестр народных инструментов 52-й школы и фольклорный ансамбль "Вьюночек" из Стуловского ДК.Успешное выступление на Всероссийском фестивале в Анапе окрылило юных вокалистов, и сейчас они стремятся к новым высотам.