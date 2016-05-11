ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.3792
EURO: 68.9470
Погода в городе Кирове:
ночью:  +6...+8°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

Вчера, 17:57 | Просмотров: 134 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В предстоящие выходные любителей потанцевать ждут на вечере памяти Соломона Сахара. На Театральной площади каждое воскресенье играют лучшие вокально-инструментальные ансамбли города. В атмосферу танцевальных вечеров погрузилась и наш корреспондент Анастасия Кетько.

- Ну, что тебя, так тянет танцевать? Мне не понять....Не понять.

Для кировчан и гостей города устраивают праздник ансамбль "Эдельвейс". В репертуаре коллектива более двухсот песен различной тематики, в том числе вальсы, народные песни и танцевальные хиты.

Танцевальные вечера на Театральной площади города КироваСВЕТЛАНА ШИХОВА, ВОКАЛИСТКА АНСАМБЛЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС":
«Я певица, я была лично знакома с Соломоном Борисовичем, мне очень приятно, что меня приглашают выступить, это честь быть на таких вечерах».

Александр Коновалов здесь постоянный участник. Вспоминает, что в прошлом году с партнершей на закрытии сезона танцевальных вечеров памяти Соломона Сахара заняли первое место.

Танцевальные вечера на Театральной площади города КироваАЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ:
«Танцую я с полутора лет, меня никто не учил. Первый раз услышал гармошку, и я сразу пошел танцевать, вот до сих пор и танцую».

Танцевальные вечера в память кировского музыканта Соломона Сахара за летний сезон собирают огромную аудиторию. Любителям танцев даже дождь не помеха. Напомним, что потанцевать можно каждое воскресенье вплоть до 24 сентября на Театральной площади с четырех вечера.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

15:34 07.07.2017


В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

13:04 07.07.2017


В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

11:16 07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

В Богородске по горячим следам задержали ночного вора

11:08 07.07.2017


В Богородске по горячим следам задержали ночного вора

Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

11:03 07.07.2017


Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

В Кирове начали работу по созданию единой схемы «ливнёвки»

10:49 07.07.2017


В Кирове начали работу по созданию единой схемы «ливнёвки»

В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

10:05 07.07.2017


В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

Все новости

Вести. Кировская область

Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

17:57 07.07.2017


Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

17:51 07.07.2017


Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников

17:46 07.07.2017


В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников

В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

15:14 07.07.2017


В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

15:11 07.07.2017


Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове открывают сезон вечера Соломона Сахара

11.05.2016


В Кирове открывают сезон вечера Соломона Сахара

4 октября состоится закрытие Танцевальных вечеров Соломона Сахара.

03.10.2015


4 октября состоится закрытие Танцевальных вечеров Соломона Сахара.

Танцевальные вечера

06.10.2014


Танцевальные вечера

Танцевальные вечера

10.08.2010


Танцевальные вечера

Танцевальный сезон на Театральной площади

12.05.2009


Танцевальный сезон на Театральной площади

Предстоящие выходные в Кирове будут «музыкальными».

25.06.2015


Предстоящие выходные в Кирове будут «музыкальными».

Популярные новости

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

29.06.2017


В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх