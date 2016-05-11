Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова
Вчера, 17:57 | Просмотров: 134 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Ну, что тебя, так тянет танцевать? Мне не понять....Не понять.
Для кировчан и гостей города устраивают праздник ансамбль "Эдельвейс". В репертуаре коллектива более двухсот песен различной тематики, в том числе вальсы, народные песни и танцевальные хиты.
СВЕТЛАНА ШИХОВА, ВОКАЛИСТКА АНСАМБЛЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС":
«Я певица, я была лично знакома с Соломоном Борисовичем, мне очень приятно, что меня приглашают выступить, это честь быть на таких вечерах».
Александр Коновалов здесь постоянный участник. Вспоминает, что в прошлом году с партнершей на закрытии сезона танцевальных вечеров памяти Соломона Сахара заняли первое место.
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ:
«Танцую я с полутора лет, меня никто не учил. Первый раз услышал гармошку, и я сразу пошел танцевать, вот до сих пор и танцую».
Танцевальные вечера в память кировского музыканта Соломона Сахара за летний сезон собирают огромную аудиторию. Любителям танцев даже дождь не помеха. Напомним, что потанцевать можно каждое воскресенье вплоть до 24 сентября на Театральной площади с четырех вечера.
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