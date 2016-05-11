Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

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В предстоящие выходные любителей потанцевать ждут на вечере памяти Соломона Сахара. На Театральной площади каждое воскресенье играют лучшие вокально-инструментальные ансамбли города. В атмосферу танцевальных вечеров погрузилась и наш корреспондент Анастасия Кетько.Для кировчан и гостей города устраивают праздник ансамбль "Эдельвейс". В репертуаре коллектива более двухсот песен различной тематики, в том числе вальсы, народные песни и танцевальные хиты.Александр Коновалов здесь постоянный участник. Вспоминает, что в прошлом году с партнершей на закрытии сезона танцевальных вечеров памяти Соломона Сахара заняли первое место.Танцевальные вечера в память кировского музыканта Соломона Сахара за летний сезон собирают огромную аудиторию. Любителям танцев даже дождь не помеха. Напомним, что потанцевать можно каждое воскресенье вплоть до 24 сентября на Театральной площади с четырех вечера.