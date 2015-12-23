В библиотеке имени Герцена открылась выставка картин «Край Вятский - земля живописная»
Вчера, 11:50 | Просмотров: 127 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Стало уже традицией лучшие работы с пленэра экспонировать в выставочном зале библиотеки им Герцена. Представленные живописные произведения художников разных регионов страны вызывают большой интерес у зрителей. Работы авторов объединяет, прежде всего, реалистическая школа живописи, актуальные для нашего времени темы. Так часть выставки представляет из себя урбанизированный и даже индустриальный пейзаж.
СЕРГЕЙ ПЧЕЛИНЦЕВ, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ НА СПАССКОЙ, ИСКУССТВОВЕД:
«Это новостройки. И это первые работы в новых микрорайонах. Туда еще не ступала нога художника».
Пленэр проходил и в селе Великорецком, которое в 2017 году посетил патриарх Кирилл. Визит предстоятеля местные жители и паломники запомнят надолго. Художники успели запечатлеть, то что уже никогда не вернуть.
СЕРГЕЙ ПЧЕЛИНЦЕВ, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ НА СПАССКОЙ, ИСКУССТВОВЕД:
«Эта работа была написана за несколько дней до прихода крестного хода. На ней мы видим большие деревья, которые перед самым приездом спилили».
Есть на выставке и незабываемые пейзажи с цветущим иван-чаем и неброская красота русской природы. Работы, написанные прошлым летом словно, дышат теплом и светом, которых так не хватает летом 2017. Площадка выставочного зала библиотеки - это возможность расширить диалог художника со зрителем, открыть среди них новые имена, увидеть творчество местных мастеров в контексте нового культурно-исторического пространства.
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