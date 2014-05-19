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Новости / Культура

Театр кукол завершает свой сезон фестивалем "О любви на разных языках"

Вчера, 11:48 | Просмотров: 121 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Театр кукол завершает свой сезон фестивалем "О любви на разных языках". Встретиться с героями самых разных спектаклей для детей и взрослых можно уже с сегодняшнего дня. Для зрителей приготовлено множество сюрпризов.

- А мне кажется, что мы очень похожи друг на друга и нам никогда не будет скучно вдвоем.
- Ты так думаешь?
- Да.

"Летние вечера в театре кукол" завершатся красочным представлением. Актеры вместе со зрителями вспомнят самые яркие моменты театральной жизни. Будут показаны отрывки из премьерных спектаклей, концертные номера о гастролях и фестивалях.

Театр кукол завершает свой сезон фестивалем "О любви на разных языках"ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Мы приняли решение, что свой сезон мы закончим фестивалем о любви, о самом прекрасном чувстве на земле. Так как лето - это время путешествий, мы решили попутешествовать по нашим спектаклям о любви, оказалось, что они у нас из разных стран».

А это Япония, Италия, Румыния и Сербия. Зрители смогут погрузиться в атмосферу Венецианского карнавала и увидеть полет Коломбины над площадью. Сюжет спектакля "Загадки Турандот" заимствован из персидских сказок. Принц Калаф готов идти на смерть, чтобы добиться любви прекрасной китайской принцессы. Специально к фестивалю в театре готовят карнавальные маски, которые смогут примерить все желающие.

Театр кукол завершает свой сезон фестивалем "О любви на разных языках"ПАВЕЛ ОВСЯННИКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Перед спектаклем "Девушка-журавль", действие происходит в Японии, у нас будет мастер каллиграфии в фойе, можно будет нарисовать иероглифы, будет мастер-класс по оригами, можно будет сфотографироваться с героями в национальных костюмах, будет ткацкий стан».

Еще один фестивальный спектакль - «Русская борзая». Он - о переплетении человеческих судеб и о том, насколько сложен невидимый узор неслучайных событий на полотне жизни. Малыши смогут увидеть «Солнечный лучик» - историю о способности доброго сердца преодолеть свое и чужое одиночество. Разговор о любви пойдет и на прощальном представлении "Театральный МИКС - 2017". О любви к кукле, и к своему делу.


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