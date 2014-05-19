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Театр кукол завершает свой сезон фестивалем "О любви на разных языках". Встретиться с героями самых разных спектаклей для детей и взрослых можно уже с сегодняшнего дня. Для зрителей приготовлено множество сюрпризов."Летние вечера в театре кукол" завершатся красочным представлением. Актеры вместе со зрителями вспомнят самые яркие моменты театральной жизни. Будут показаны отрывки из премьерных спектаклей, концертные номера о гастролях и фестивалях.А это Япония, Италия, Румыния и Сербия. Зрители смогут погрузиться в атмосферу Венецианского карнавала и увидеть полет Коломбины над площадью. Сюжет спектакля "Загадки Турандот" заимствован из персидских сказок. Принц Калаф готов идти на смерть, чтобы добиться любви прекрасной китайской принцессы. Специально к фестивалю в театре готовят карнавальные маски, которые смогут примерить все желающие.Еще один фестивальный спектакль - «Русская борзая». Он - о переплетении человеческих судеб и о том, насколько сложен невидимый узор неслучайных событий на полотне жизни. Малыши смогут увидеть «Солнечный лучик» - историю о способности доброго сердца преодолеть свое и чужое одиночество. Разговор о любви пойдет и на прощальном представлении "Театральный МИКС - 2017". О любви к кукле, и к своему делу.