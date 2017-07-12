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В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора Хрулёва

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 155 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Как выглядел микрорайон Филейка сотни лет назад? На этот вопрос ответил художник Виктор Хрулёв. В библиотеки имени Горького открылась выставка его картин, где можно увидеть первозданные красоты окраины города.

Филейка - северная окраина Кирова. А двести-триста лет назад там располагался форпост, защищавший город на Вятке. А на холмах и в низинах были церкви, часовни и монастыри. Но большинство из них были разрушены в советский период. Но художник Виктор Хрулёв даёт возможность вернуться в прошлое и увидеть утраченные святыни Филейки. Для того чтобы показать как всё было раньше, автор картин провёл немало времени в поисках исторических свидетельств

В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора ХрулёваВИКТОР ХРУЛЁВ, ХУДОЖНИК:
«Начал посещать библиотеки искать старые фотографии, чтоб более реально писать картины, не просто что-то придумать, а документально, в то же время художественно. В музеях был, в библиотеках, в Герценке, вот так материала и набрал».

Любопытно, что до 18 века Великорецкий крестный ход проходил по воде. Люди плыли до реки Великой, а не шли пешком. Как это выглядело, какими были наши предки, их история всё это художник постарался передать на своих полотнах

ВИКТОР ХРУЛЁВ, ХУДОЖНИК:
«Картины написаны в таком духе, создать именно ту эпоху в цвете, в манере письма. Такое ощущение создать, что это старинное. Как было раньше, натурально».

Выставка "Утраченные святыни Филейки" будет проходить до конца лета, и посетить её может любой желающий абсолютно бесплатно.


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