В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора Хрулёва

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Как выглядел микрорайон Филейка сотни лет назад? На этот вопрос ответил художник Виктор Хрулёв. В библиотеки имени Горького открылась выставка его картин, где можно увидеть первозданные красоты окраины города.Филейка - северная окраина Кирова. А двести-триста лет назад там располагался форпост, защищавший город на Вятке. А на холмах и в низинах были церкви, часовни и монастыри. Но большинство из них были разрушены в советский период. Но художник Виктор Хрулёв даёт возможность вернуться в прошлое и увидеть утраченные святыни Филейки. Для того чтобы показать как всё было раньше, автор картин провёл немало времени в поисках исторических свидетельствЛюбопытно, что до 18 века Великорецкий крестный ход проходил по воде. Люди плыли до реки Великой, а не шли пешком. Как это выглядело, какими были наши предки, их история всё это художник постарался передать на своих полотнахВыставка "Утраченные святыни Филейки" будет проходить до конца лета, и посетить её может любой желающий абсолютно бесплатно.