В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора Хрулёва
Сегодня, 10:51 | Просмотров: 155 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Филейка - северная окраина Кирова. А двести-триста лет назад там располагался форпост, защищавший город на Вятке. А на холмах и в низинах были церкви, часовни и монастыри. Но большинство из них были разрушены в советский период. Но художник Виктор Хрулёв даёт возможность вернуться в прошлое и увидеть утраченные святыни Филейки. Для того чтобы показать как всё было раньше, автор картин провёл немало времени в поисках исторических свидетельств
ВИКТОР ХРУЛЁВ, ХУДОЖНИК:
«Начал посещать библиотеки искать старые фотографии, чтоб более реально писать картины, не просто что-то придумать, а документально, в то же время художественно. В музеях был, в библиотеках, в Герценке, вот так материала и набрал».
Любопытно, что до 18 века Великорецкий крестный ход проходил по воде. Люди плыли до реки Великой, а не шли пешком. Как это выглядело, какими были наши предки, их история всё это художник постарался передать на своих полотнах
ВИКТОР ХРУЛЁВ, ХУДОЖНИК:
«Картины написаны в таком духе, создать именно ту эпоху в цвете, в манере письма. Такое ощущение создать, что это старинное. Как было раньше, натурально».
Выставка "Утраченные святыни Филейки" будет проходить до конца лета, и посетить её может любой желающий абсолютно бесплатно.
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