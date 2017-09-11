Международный день красоты и дымковская игрушка

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В прошедшие выходные во многих странах мира отметили Международный день красоты. В числе других его героинями стали и хранители старинных народных промыслов: наши мастерицы дымковской игрушки.Дымковская игрушка - один из старейших и красивейших художественных промыслов России. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей популярности.В начале XX века дымковский промысел был практически полностью утрачен. Осталась всего одна потомственная мастерица, хранившая традиции изготовления и росписи игрушек, - Анна Мезрина. Благодаря ей и художнику Деньшину, первому исследователю дымковского искусства, в начале 30-х годов промысел удалось возродить.Сейчас при кировском отделении союза художников России трудятся мастерицы, которые продолжают дело Мезриной и Деньшина, которые сохранили живительную нить, связывающую промысел с его народными истоками.Молодых мастериц в промысле не хватает. Старшее поколение уходит со сцены. В 90-е и двухтысячные годы в промысел вообще не приходили новые люди, и сейчас нехватка рук ощущается очень сильно. Еще лет 20-30 назад дымка продавалась во всех странах мира, но это время, к сожалению, прошло. И все же, оно может вернуться, ведь интерес к промыслу по-прежнему огромный. Поэтому каждая новая мастерица, которая приходит сюда на обучение - настоящий подарок судьбы, ее долго учат и воспитывают, чтобы она могла продолжить древнее ремесло. До 12 сентября начинается набор в ученицы промысла при союзе художников России.Юлия Двинянинова пришла в промысел 7 лет назад. По профессии художник, дизайнер. Она долго искала работу, которая была бы ей по душе. Однажды случайно увидела объявление, что идет набор мастериц - пришла и осталась, о чем нисколько не жалеет. В промысле обучение идет от одной мастерицы к другой, процесс это тонкий, требует немалого труда.Для Тамары Ворожцовой дымковский промысел - семейная традиция, делать глиняную игрушку ее научила свекровь Анфиса Ворожцова, которая проработала в промысле более 50 лет. Юля была для нее первой ученицей, которая пришла перенимать ремесло в 2010 году.Сейчас в Кирове осталось всего 12 работающих в Союзе художников мастериц, причем из них больше половины - пожилые люди.Можно сказать, что древнему промыслу снова, как и в послереволюционное время, начинает угрожать вырождение. На рынке появилось много поддельной игрушки, крайне низкого качества.Спасти древний промысел под силу только молодым мастерицам, они нужны промыслу как воздух. И, наверное, это будет лучшим подарком ко дню красоты. Ведь красотой надо не только восхищаться, надо уметь её сохранять.