Международный день красоты и дымковская игрушка
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 85 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Дымковская игрушка - один из старейших и красивейших художественных промыслов России. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей популярности.
В начале XX века дымковский промысел был практически полностью утрачен. Осталась всего одна потомственная мастерица, хранившая традиции изготовления и росписи игрушек, - Анна Мезрина. Благодаря ей и художнику Деньшину, первому исследователю дымковского искусства, в начале 30-х годов промысел удалось возродить.
Сейчас при кировском отделении союза художников России трудятся мастерицы, которые продолжают дело Мезриной и Деньшина, которые сохранили живительную нить, связывающую промысел с его народными истоками.
МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИЦА МУЗЕЯ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Дымковская игрушка - лицо нашего региона, его главное украшение. И создают эту красоту наши вятские девушки. Эта красота не пустая, за ней стоит многовековая история, традиции и глубокое содержание. И чтобы сохранить эту традицию, надо чтобы молодые девушки к нам приходили, потому что именно им мы будем передавать наши традиции».
Молодых мастериц в промысле не хватает. Старшее поколение уходит со сцены. В 90-е и двухтысячные годы в промысел вообще не приходили новые люди, и сейчас нехватка рук ощущается очень сильно. Еще лет 20-30 назад дымка продавалась во всех странах мира, но это время, к сожалению, прошло. И все же, оно может вернуться, ведь интерес к промыслу по-прежнему огромный. Поэтому каждая новая мастерица, которая приходит сюда на обучение - настоящий подарок судьбы, ее долго учат и воспитывают, чтобы она могла продолжить древнее ремесло. До 12 сентября начинается набор в ученицы промысла при союзе художников России.
НАДЕЖДА МЕНЧИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВТОО - "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Мы готовим мастериц, прежде всего, для своей организации. Чтобы подготовить мастера надо порой 5 лет, чтобы получился мастер со своим почерком, со своим лицом».
Юлия Двинянинова пришла в промысел 7 лет назад. По профессии художник, дизайнер. Она долго искала работу, которая была бы ей по душе. Однажды случайно увидела объявление, что идет набор мастериц - пришла и осталась, о чем нисколько не жалеет. В промысле обучение идет от одной мастерицы к другой, процесс это тонкий, требует немалого труда.
ЮЛИЯ ДВИНЯНИНОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Повезло мне с учителем, с Тамарой Ворожцовой. Она передала мне любовь к промыслу, к своему делу. Видно, что человек с любовью к своему делу относится».
Для Тамары Ворожцовой дымковский промысел - семейная традиция, делать глиняную игрушку ее научила свекровь Анфиса Ворожцова, которая проработала в промысле более 50 лет. Юля была для нее первой ученицей, которая пришла перенимать ремесло в 2010 году.
ТАМАРА ВОРОЖЦОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Мне даже было боязно ее учить, но одна довольно быстро стала на ноги. Много занималась, ходила в музей».
Сейчас в Кирове осталось всего 12 работающих в Союзе художников мастериц, причем из них больше половины - пожилые люди.
Можно сказать, что древнему промыслу снова, как и в послереволюционное время, начинает угрожать вырождение. На рынке появилось много поддельной игрушки, крайне низкого качества.
Спасти древний промысел под силу только молодым мастерицам, они нужны промыслу как воздух. И, наверное, это будет лучшим подарком ко дню красоты. Ведь красотой надо не только восхищаться, надо уметь её сохранять.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!