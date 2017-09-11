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Новости / Культура

Презентация книги "Династия Романовых и Вятка"

Вчера, 18:05 | Просмотров: 123 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В библиотеке «Благовест» состоялась презентация нового краеведческого изыскания, посвященного связям царской семьи Романовых и Вятской губернии. Они первыми узнали, что связывало Царскую семью и Вятскую губернию.

Презентация книги "Династия Романовых и Вятка"ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ №22 «БЛАГОВЕСТ»:
«Библиотека у нас православной культуры. И поэтому нам близка очень тема этой библиотеке. Автор… Ну у нас длительные уже с ним общение постоянное. Даже на протяжении уже нескольких лет. Презентовал он у нас книжечки, выпущенные им в своё время, когда-то. И вот поскольку эта тема то ему тоже близка очень и читателям нам очень близка, поскольку у нас читатели тоже люди православные, люди интересующиеся. Для них это очень животрепещущая тема».

И тема действительно, животрепещущая. В своей книге автор рассказывает о событиях, произошедших после революций 17го года, и особенно о том, как семья Романовых перевозилась в Тобольскую ссылку. При написании книги Артём Маркелов изучил множество архивных документов, включая дневники членов царской семьи.

Презентация книги "Династия Романовых и Вятка"АРТЁМ МАРКЕЛОВ, АВТОР КНИГИ:
«По строгой секретной инструкции, которую написал лично Керенский, было указано, что прогулки проводить вечером, не останавливаться в больших городах, лучше за большими городами. И известная есть такая фраза в дневнике Императора Николая Второго. Он второго августа записывает: « Гуляли до Вятки, Та же погода и пыль, на всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна. Глупо и скучно».

К такому масштабному исследованию Артёма Маркелова натолкнула работа нашего коллеги - режиссера ГТРК Вятка - Алексея Фоминых. Фильм вышел в эфир нашего канала в 2013 году. Тогда авторы вычислили место знаменитой прогулки к Вятке, основываясь на физическом состоянии членов семьи, описанном в дневниках, и на сопоставлении дат этих записей с маршрутом поезда.

АРТЁМ МАРКЕЛОВ, АВТОР КНИГИ:
«Режиссер ГТРК Вятка Алексей Александрович Фоминых вместе с тогда еще кандидатом исторических наук Михаилом Сергеевичем Судовиковым, они сняли фильм, посвященный императорской семье, и была тогда впервые высказана версия, что царская семья выходила на прогулку в районе сегодняшнего Нововятского переезда».

Артём Маркелов пошел дальше и даже рассчитал скорость движения поезда. Подсчеты только подтвердили выдвинутую ранее гипотезу. В книге также собрано много архивных материалов, описывающих политическую ситуацию в Вятской губернии в 1917-18гг., отношение местного населения к Царской семье, а также подробно описывается попытка так называемого «Котельнического заговора» и попытке освободить Императора из заключения.


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