Презентация книги "Династия Романовых и Вятка"

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В библиотеке «Благовест» состоялась презентация нового краеведческого изыскания, посвященного связям царской семьи Романовых и Вятской губернии. Они первыми узнали, что связывало Царскую семью и Вятскую губернию.И тема действительно, животрепещущая. В своей книге автор рассказывает о событиях, произошедших после революций 17го года, и особенно о том, как семья Романовых перевозилась в Тобольскую ссылку. При написании книги Артём Маркелов изучил множество архивных документов, включая дневники членов царской семьи.К такому масштабному исследованию Артёма Маркелова натолкнула работа нашего коллеги - режиссера ГТРК Вятка - Алексея Фоминых. Фильм вышел в эфир нашего канала в 2013 году. Тогда авторы вычислили место знаменитой прогулки к Вятке, основываясь на физическом состоянии членов семьи, описанном в дневниках, и на сопоставлении дат этих записей с маршрутом поезда.Артём Маркелов пошел дальше и даже рассчитал скорость движения поезда. Подсчеты только подтвердили выдвинутую ранее гипотезу. В книге также собрано много архивных материалов, описывающих политическую ситуацию в Вятской губернии в 1917-18гг., отношение местного населения к Царской семье, а также подробно описывается попытка так называемого «Котельнического заговора» и попытке освободить Императора из заключения.