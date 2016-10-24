Литературные события в библиотеке Герцена
Сегодня, 11:58 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Конкурс Земский букварь в этом году включал в себя несколько номинаций - Сравнительное изучение букварей и учебной литературы 19, 20, 21 веков, увлекательное краеведение, электронный букварь, вклад в развитие образования Николая Блинова и Флорентия Павленкова. Конкурс традиционно проводится на межрегиональном уровне и в этом году в нем приняли участие больше 20 человек, разного возраста и уровня образования от докторов наук до школьников. Особенно отмечены комиссией в этом году были два букваря.
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА, ОРГАНИЗАТОР:
«Это, прежде всего трехтомный букварь, который представили доктора наук из Москвы. Они предложили свою методику биадекватного обучения и воспитания, поэтому там. И второе издание, это уже уникальное явление, среди многих наших конкурсов уже второй год подряд побеждает Юрий Борисович Жданов — это преподаватель Московского Государственного Юридического университета в городе Кирове».
В этот раз преподаватель заслужил признание благодаря графическому букварю. Вторым событием этого вечера стала презентация поэтического сборника группы поэтов из Нолинска, посвященного столетию октябрьской революции и не только.
ВИКТОР ПУТИНЦЕВ, ПОЭТ:
«Это год столетия Октябрьской революции. Он назван также годом экологии. Вот мы считаем, что революция и экология — это сестры. Октябрьская социалистическая революция оздоровила планету, освободила ее от паразитов».
Большая часть стихов в сборнике, конечно, посвящена событиям октября 1917 года. Главной задачей авторов, по их словам, было рассказать молодому поколению о том, что история советского периода сегодня искажена. И доказать не длинными лекциями, а емким словом.
ТАТЬЯНА КУИМОВА, ПОЭТ:
«Я не робею. Я иду. Под знаменем за правдою. И крепнет красным правый дух, И я меж равных — равная».
Впрочем, в сборнике нашлось место и военной тематике, и осовремененной политической обстановке и даже юмору.
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