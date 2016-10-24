Литературные события в библиотеке Герцена

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В библиотеке Герцена состоялось сразу несколько важных литературных событий. В лекционном зале подвели итоги Второго межрегионального общественно-педагогического конкурса «Земский букварь», а в литературной гостиной презентовали сборник стихов нолинских поэтов «Разумное, доброе, вечное».Конкурс Земский букварь в этом году включал в себя несколько номинаций - Сравнительное изучение букварей и учебной литературы 19, 20, 21 веков, увлекательное краеведение, электронный букварь, вклад в развитие образования Николая Блинова и Флорентия Павленкова. Конкурс традиционно проводится на межрегиональном уровне и в этом году в нем приняли участие больше 20 человек, разного возраста и уровня образования от докторов наук до школьников. Особенно отмечены комиссией в этом году были два букваря.В этот раз преподаватель заслужил признание благодаря графическому букварю. Вторым событием этого вечера стала презентация поэтического сборника группы поэтов из Нолинска, посвященного столетию октябрьской революции и не только.Большая часть стихов в сборнике, конечно, посвящена событиям октября 1917 года. Главной задачей авторов, по их словам, было рассказать молодому поколению о том, что история советского периода сегодня искажена. И доказать не длинными лекциями, а емким словом.Впрочем, в сборнике нашлось место и военной тематике, и осовремененной политической обстановке и даже юмору.