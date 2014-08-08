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В художественном музее открылась юбилейная выставка художника Георгия Вопилова. Она посвящена 90-летию автора.

Георгий Вопилов — один из самых опытных и талантливых кировских живописцев старшего поколения. Художник родился в 1927 году, нынче ему исполняется 90 лет. К открытию вернисажа в музей пришли друзья и коллеги. Сам автор в силу возраста придти не смог. Русские пейзажи и натюрморты — основные темы в творчестве Вопилова. На выставке представлено более 30 произведений, выполненных в разные годы, начиная с 60 годов по наше время.Георгий Вопилов выбрал для себя реалистическое направление в живописи. Его произведениям свойственна высокая культура трактовки образа, разнообразие живописного решения, композиционная продуманность.Друзья считают, что Вопилов владеет колоритом в чистом коровинском понимании этого слова. Цветовое решение любой его картины всегда привлекает художников. Главное достоинство автора — виртуозная живописность и умение передать состояние природы.Основная тема натюрмортов Вопилова - плоды земли и цветы. В букетах художник изображает то пышные пионы и ветви душистой сирени, то завораживающие своей нежностью полевые васильки и ромашки. Автора отличает и высочайшая культура письма, даже в манере его работы чувствуется старая школа.В эпических картинах природы автор часто использует завышенную линию горизонта, чтобы дать почувствовать беспредельность русской земли, восхититься ее богатством и красотой, испытать чувство гордости за родину. Добавим, что выставка будет открыта до начала октября.