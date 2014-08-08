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Новости / Культура

Юбилейная выставка художника Георгия Вопилова

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 127 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В художественном музее открылась юбилейная выставка художника Георгия Вопилова. Она посвящена 90-летию автора. 
 
Георгий Вопилов — один из самых опытных и талантливых кировских живописцев старшего поколения. Художник родился в 1927 году, нынче ему исполняется 90 лет. К открытию вернисажа в музей пришли друзья и коллеги. Сам автор в силу возраста придти не смог. Русские пейзажи и натюрморты — основные темы в творчестве Вопилова. На выставке представлено более 30 произведений, выполненных в разные годы, начиная с 60 годов по наше время.

Юбилейная выставка художника Георгия ВопиловаИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Я акцентирую ваше внимание на том, что он работает. Здесь есть картины 2016 года. Я не скажу, что он полон сил, в его-то возрасте, но продолжает творить, у него есть идеи, а это самое главное».

Георгий Вопилов выбрал для себя реалистическое направление в живописи. Его произведениям свойственна высокая культура трактовки образа, разнообразие живописного решения, композиционная продуманность.

Юбилейная выставка художника Георгия ВопиловаНИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Некоторые художники как-то бросаются на мотив. А он походит, подумает, руками так покрутит, цвет чувствует».
 
Друзья считают, что Вопилов владеет колоритом в чистом коровинском понимании этого слова. Цветовое решение любой его картины всегда привлекает художников. Главное достоинство автора — виртуозная живописность и умение передать состояние природы.

Юбилейная выставка художника Георгия ВопиловаОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Это и просторы Кировской области, и город Киров, строительство новых микрорайонов 60-70 годов, и его родина, Костромская область, куда он до последнего времени продолжает ездить».

Основная тема натюрмортов Вопилова - плоды земли и цветы. В букетах художник изображает то пышные пионы и ветви душистой сирени, то завораживающие своей нежностью полевые васильки и ромашки. Автора отличает и высочайшая культура письма, даже в манере его работы чувствуется старая школа.

НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«После того, как поработает, он обязательно почистит палитру. И кисточки промоет с мылом и каждую завернет в газетку. Это особенность живописцев довоенного и военного времени, кисти были дорогие».
 
В эпических картинах природы автор часто использует завышенную линию горизонта, чтобы дать почувствовать беспредельность русской земли, восхититься ее богатством и красотой, испытать чувство гордости за родину. Добавим, что выставка будет открыта до начала октября.


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