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Новости / Культура

В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"

Вчера, 17:41 | Просмотров: 95 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В народной галерее Кировского ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар". Секреты семейной живописи - узнавал Алексей Алексеев.

Корни семьи Барьяхтар уходят в солнечную Грецию, поэтому пейзажи нашей зачастую холодной вятской природы отличаются от того стиля в котором работают местные художники. Все картины, как будто бы пронизаны светом

В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"РОМАН БАРЬЯХТАР, ХУДОЖНИК:
«Солнце, и блики, и цвета, связанные с воздействием солнца на снег, на воду, на небо - они, в первую очередь, как художника, заинтересовали. Я пошёл им навстречу, и как бы стал ходить вместе с солнцем. И там, где есть солнце, там вдохновения получается больше, и там я нахожу уже мотивы свои какие-то».

А вот мама Романа черпает свои идеи и вдохновенье в том, что невозможно увидеть или ощутить, можно только представить.

В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"НАДЕЖДА БАРЬЯХТАР, ХУДОЖНИК:
«Фантастика! даже если я нарисую идеального человека или природу, но это обычно. Это уже было. А что придумать такое, чтобы было необычно».

Необычны здесь не только сюжет, но и оформительское решение. Рама - это продолжение картины, она как будто бы выходит за пределы холста. Создаёт 3-х мерный эффект, чувствуется динамика. Есть ощущение, что на холсте застыл стоп-кадр чего-то только что движущегося. Но и, конечно, привлекает цвет. Кстати, одна из фантазий, картина с изображением летучего голландца, основывается на вполне реальном человеке. Украшение носовой части корабля писали с главы семейства Барьяхтар. Да и вообще совместные решения в такой творческой семье - постоянная практика

В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"СЕРГЕЙ БАРЬЯХТАР:
«Площадь позволяет работать по отдельности, но пересекаемся, обсуждаем планы, проекты, как по летучему голландцу и как по моим. Подсказки, решения, цветовая гамма».

И эта выставка - совместная детище: прикладное искусство отца, фантазийные картины матери и наполненные светом пейзажи сына вылились в Мифы и реальность семьи Барьяхтар. Увидеть своими глазами эту необычную смесь искусств можно будет до 6 октября.


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