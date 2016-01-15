В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"
Вчера, 17:41 | Просмотров: 95 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Корни семьи Барьяхтар уходят в солнечную Грецию, поэтому пейзажи нашей зачастую холодной вятской природы отличаются от того стиля в котором работают местные художники. Все картины, как будто бы пронизаны светом
РОМАН БАРЬЯХТАР, ХУДОЖНИК:
«Солнце, и блики, и цвета, связанные с воздействием солнца на снег, на воду, на небо - они, в первую очередь, как художника, заинтересовали. Я пошёл им навстречу, и как бы стал ходить вместе с солнцем. И там, где есть солнце, там вдохновения получается больше, и там я нахожу уже мотивы свои какие-то».
А вот мама Романа черпает свои идеи и вдохновенье в том, что невозможно увидеть или ощутить, можно только представить.
НАДЕЖДА БАРЬЯХТАР, ХУДОЖНИК:
«Фантастика! даже если я нарисую идеального человека или природу, но это обычно. Это уже было. А что придумать такое, чтобы было необычно».
Необычны здесь не только сюжет, но и оформительское решение. Рама - это продолжение картины, она как будто бы выходит за пределы холста. Создаёт 3-х мерный эффект, чувствуется динамика. Есть ощущение, что на холсте застыл стоп-кадр чего-то только что движущегося. Но и, конечно, привлекает цвет. Кстати, одна из фантазий, картина с изображением летучего голландца, основывается на вполне реальном человеке. Украшение носовой части корабля писали с главы семейства Барьяхтар. Да и вообще совместные решения в такой творческой семье - постоянная практика
СЕРГЕЙ БАРЬЯХТАР:
«Площадь позволяет работать по отдельности, но пересекаемся, обсуждаем планы, проекты, как по летучему голландцу и как по моим. Подсказки, решения, цветовая гамма».
И эта выставка - совместная детище: прикладное искусство отца, фантазийные картины матери и наполненные светом пейзажи сына вылились в Мифы и реальность семьи Барьяхтар. Увидеть своими глазами эту необычную смесь искусств можно будет до 6 октября.
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