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Новости / Культура

C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов Филатовых

Сегодня, 12:52 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов Филатовых представит свой новый спектакль, который покорил публику многих стран мира. На репетиции побывала наша съемочная группа.

Филатовы – артисты с мировым признанием, но, несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять. Вот уже 5-е поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми артистами представят кировской публике свои невероятные номера.

C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов ФилатовыхТАТЬЯНА ФИЛАТОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
«Мы привезли к вам "Медвежий цирк", который создал в 1949 году народный артист СССР Валентин Филатов. На манеже пятое поколение династии Александр Филатов».
 
 
Главная роль в представлении принадлежит феноменальному "Медвежьему цирку". Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Кстати один из питомцем родом из Кирова.

C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов ФилатовыхАЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ, ДРЕССИРОВЩИК:
«Родом из Кирова, зовут ее "Вятка". Раньше к нам очень много приносили медведей, очень талантливые мишки. Она делает очень много трюков».
 
 
Также на манеже можно увидеть множество красивых и очень умных животных: очаровательных арктических лаек, пони, белоснежных голубей и большое количество экзотических животных – австралийских пеликанов, носух, лам, верблюдов, дикобразов.


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