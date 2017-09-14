C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов Филатовых
Сегодня, 12:52 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Филатовы – артисты с мировым признанием, но, несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять. Вот уже 5-е поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми артистами представят кировской публике свои невероятные номера.
ТАТЬЯНА ФИЛАТОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
«Мы привезли к вам "Медвежий цирк", который создал в 1949 году народный артист СССР Валентин Филатов. На манеже пятое поколение династии Александр Филатов».
АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ, ДРЕССИРОВЩИК:
«Родом из Кирова, зовут ее "Вятка". Раньше к нам очень много приносили медведей, очень талантливые мишки. Она делает очень много трюков».
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