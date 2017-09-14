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«Мы привезли к вам "Медвежий цирк", который создал в 1949 году народный артист СССР Валентин Филатов. На манеже пятое поколение династии Александр Филатов».

«Родом из Кирова, зовут ее "Вятка". Раньше к нам очень много приносили медведей, очень талантливые мишки. Она делает очень много трюков».

C 16 сентября в кировском цирке знаменитая династия цирковых артистов Филатовых представит свой новый спектакль, который покорил публику многих стран мира. На репетиции побывала наша съемочная группа.Филатовы – артисты с мировым признанием, но, несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять. Вот уже 5-е поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми артистами представят кировской публике свои невероятные номера.Главная роль в представлении принадлежит феноменальному "Медвежьему цирку". Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Кстати один из питомцем родом из Кирова.Также на манеже можно увидеть множество красивых и очень умных животных: очаровательных арктических лаек, пони, белоснежных голубей и большое количество экзотических животных – австралийских пеликанов, носух, лам, верблюдов, дикобразов.