Кировский драмтеатр вернулся с фестиваля "Артмиграция"

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- Они деревенские! У них кулаки крепкие!

«Это было самое жаркое обсуждение. Были как положительные, так и отрицательные мнения. Это хорошо. Многим понравилось. На обсуждении присутствовал драматург, что большая редкость».

«Я знаю женщину, которая пришла на наш спектакль в Москве. Она всю неделю думала об этой пьесе. Потом после показа подошла и сказала, что это потрясающая работа».

«У них была замечательная постановка по пьесе Распутина "Прощание с матерой". Эти знаменитые затопленные деревни. Спектакль играли на бурятском языке, но в какой-то момент я перестала читать титры - все было и так понятно за счет пластики. Они очень музыкальные».

В Москве завершился Всероссийский форум-фестиваль «АртМиграция 2017». Ежегодно на него отбирают лучшие театральные работы со всех регионов, поставленные молодыми режиссерами. В этом году в семерку фестивальных спектаклей попала совместная работа режиссера Ивана Комарова и артистов кировского драмтеатра.Это старая албанская традиция - если семья остается без мужчины старшая женщина берет на себя роль главы семьи. Таких дам в Албании называют "Клятвенные девы". В своем спектакле режиссер Иван Комаров поставил непростую задачу - раскрыть шесть женских образов, поместив героинь в жесткие мужские рамки. Это была дипломная работа студента московской "Щуки". С тех пор прошел год. Спектакль заметили в столице и пригласили на фестиваль "Артмиграция".Фестиваль "Артмиграция" собирает на одной площадки региональные театры с самими необычными, а иногда и спорными постановками. Обязательное правило - режиссеры спектаклей должны быть молодыми. "Клятвенные девы" отобрали из ста заявок со всей России. Совместная работа кировских артистов, московского режиссера и свердловского драматурга вызвала у зрителей бурю эмоций.Новые эмоции от фестиваля получили и артисты кировской "драмы". Им удалось посмотреть, чем живут театры в разных регионах. Особое удовольствие кировчане получили от спектакля Бурятского театра, который полностью проходил на воде.По словам артистов "молодая режиссура" оживляет театр - у молодежи свой, пусть не совсем привычный, но живой язык. Кстати, в конце октября в драмтеатре ожидается премьера по пьесе молодого драматурга Дмитрия Богославского. Спектакль называется "Тихий Шорох уходящих шагов".