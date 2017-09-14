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Новости / Культура

Кировский драмтеатр вернулся с фестиваля "Артмиграция"

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 71 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Москве завершился Всероссийский форум-фестиваль «АртМиграция 2017». Ежегодно на него отбирают лучшие театральные работы со всех регионов, поставленные молодыми режиссерами. В этом году в семерку фестивальных спектаклей попала совместная работа режиссера Ивана Комарова и артистов кировского драмтеатра.
 
 
- Они деревенские! У них кулаки крепкие!
 
 
Это старая албанская традиция - если семья остается без мужчины старшая женщина берет на себя роль главы семьи. Таких дам в Албании называют "Клятвенные девы". В своем спектакле режиссер Иван Комаров поставил непростую задачу - раскрыть шесть женских образов, поместив героинь в жесткие мужские рамки. Это была дипломная работа студента московской "Щуки". С тех пор прошел год. Спектакль заметили в столице и пригласили на фестиваль "Артмиграция".

Кировский драмтеатр вернулся с фестиваля "Артмиграция"ВЕРОНИКА САЛАМАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Это было самое жаркое обсуждение. Были как положительные, так и отрицательные мнения. Это хорошо. Многим понравилось. На обсуждении присутствовал драматург, что большая редкость».
 
 
Фестиваль "Артмиграция" собирает на одной площадки региональные театры с самими необычными, а иногда и спорными постановками. Обязательное правило - режиссеры спектаклей должны быть молодыми. "Клятвенные девы" отобрали из ста заявок со всей России. Совместная работа кировских артистов, московского режиссера и свердловского драматурга вызвала у зрителей бурю эмоций.

ВЕРОНИКА САЛАМАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Я знаю женщину, которая пришла на наш спектакль в Москве. Она всю неделю думала об этой пьесе. Потом после показа подошла и сказала, что это потрясающая работа».
 
 
Новые эмоции от фестиваля получили и артисты кировской "драмы". Им удалось посмотреть, чем живут театры в разных регионах. Особое удовольствие кировчане получили от спектакля Бурятского театра, который полностью проходил на воде.

Кировский драмтеатр вернулся с фестиваля "Артмиграция"СВЕТЛАНА ЛАПТЕВА, АРТИСТКА КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«У них была замечательная постановка по пьесе Распутина "Прощание с матерой". Эти знаменитые затопленные деревни. Спектакль играли на бурятском языке, но в какой-то момент я перестала читать титры - все было и так понятно за счет пластики. Они очень музыкальные».
 
 
По словам артистов "молодая режиссура" оживляет театр - у молодежи свой, пусть не совсем привычный, но живой язык. Кстати, в конце октября в драмтеатре ожидается премьера по пьесе молодого драматурга Дмитрия Богославского. Спектакль называется "Тихий Шорох уходящих шагов".


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