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Новости / Культура

Флешмоб у театра на Спасской

Вчера, 11:53 | Просмотров: 149 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Артисты из Театра на Спасской провели флешмоб в костюмах венецианского карнавала. Все желающие могли сделать сэлфи на фоне персонажей из комедии дель арте.

- Синьоры и сеньориты!....

В преддверии 82 театрального сезона актеры ТЮЗа обращались к кировчанам и призывали их посмотреть новый спектакль "Два веронца" по пьесе Шекспира. Всем желающие могли сфотографироваться на фоне героев комедии бессмертного классика. По легенде, сэлфи с персонажами дель-арте приносит удачу на целый год.

- По-моему, это здорово! Люди ходят в костюмах по улице. Я слышала об этом спектакле, наверное, схожу.
- Это очень интересно. Мне понравилось.
- Приходите к открытию театрального сезона и приводите своих друзей.

Флешмоб у театра на СпасскойЮЛИЯ БЕЛЯК, СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Мы решили сделать такую небольшую акцию для привлечения людей, чтобы показать, что театр работает, что надпись аренда - это не про нас, и пригласить пофотографироваться».
 
Кто-то с интересом останавливался и долго слушал актеров, кто-то проходил мимо, ссылаясь на занятость, но, в основном, кировчане реагировали на флешмоб очень положительно. Особенно старался молодой человек, который представился очень необычно.

Флешмоб у театра на СпасскойЗОЛОТОНОСНЫЙ ГУСЫНЬ:
«Я - золотоносный гусынь. Есть гусыня, а есть гусынь. Это, как бы, мужской пол. Мы хотим позвать людей в театр, чтобы их просветить, чтобы их душа стала разноцветнее».
 
Кстати, "Два Веронца" в театре на Спасской поставил французский режиссер Ролан Бонин. В качестве художественного языка пьесы он выбрал комедию дель арте. Она родилась из карнавальных празднеств в средневековой Италии, когда театра ещё не было, но были шуты, мимы, маски. По мнению режиссера, для комедии дель арте важны архетипы, которые предельно четко обнажают вечные конфликты, экзистенциальные противоречия между родителями и детьми, честью и долгом, любовью и страстью.

Флешмоб у театра на СпасскойНИНА ЗАГОСКИНА:
«Очень интересно, дамы такие интересные, давно я в театре не была. Захотелось сходить».
 
Сегодня прохожие могли познакомиться и с новой актрисой театра - Екатериной Дмитриевой. Она будет играть в пьесе роль влюбленной девушки по имени Сильвия. Для нее постановка комедии Шекспира станет дебютом на кировской сцене. Актриса рассказала, что для нее значит участие во флешмобе.

Флешмоб у театра на СпасскойЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА, АРТИСТКА ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Поделиться солнечным настроением, теплым веселым. Сама я из Кирова, окончила театральный вуз в Екатеринбурге и приехала сюда работать. Всегда любила Театр на Спасской».
 
"Два веронца" – первое обращение "Театра на Спасской" к одной из ранних пьес великого драматурга. Комедия не была опубликована при жизни писателя. Её не часто увидишь на российской сцене. Но внимательный и чуткий зритель сможет разглядеть в её персонажах прототипы более поздних шекспировских героев, чьи имена знает весь мир.


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