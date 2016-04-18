Флешмоб у театра на Спасской

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Артисты из Театра на Спасской провели флешмоб в костюмах венецианского карнавала. Все желающие могли сделать сэлфи на фоне персонажей из комедии дель арте.В преддверии 82 театрального сезона актеры ТЮЗа обращались к кировчанам и призывали их посмотреть новый спектакль "Два веронца" по пьесе Шекспира. Всем желающие могли сфотографироваться на фоне героев комедии бессмертного классика. По легенде, сэлфи с персонажами дель-арте приносит удачу на целый год.Кто-то с интересом останавливался и долго слушал актеров, кто-то проходил мимо, ссылаясь на занятость, но, в основном, кировчане реагировали на флешмоб очень положительно. Особенно старался молодой человек, который представился очень необычно.Кстати, "Два Веронца" в театре на Спасской поставил французский режиссер Ролан Бонин. В качестве художественного языка пьесы он выбрал комедию дель арте. Она родилась из карнавальных празднеств в средневековой Италии, когда театра ещё не было, но были шуты, мимы, маски. По мнению режиссера, для комедии дель арте важны архетипы, которые предельно четко обнажают вечные конфликты, экзистенциальные противоречия между родителями и детьми, честью и долгом, любовью и страстью.Сегодня прохожие могли познакомиться и с новой актрисой театра - Екатериной Дмитриевой. Она будет играть в пьесе роль влюбленной девушки по имени Сильвия. Для нее постановка комедии Шекспира станет дебютом на кировской сцене. Актриса рассказала, что для нее значит участие во флешмобе."Два веронца" – первое обращение "Театра на Спасской" к одной из ранних пьес великого драматурга. Комедия не была опубликована при жизни писателя. Её не часто увидишь на российской сцене. Но внимательный и чуткий зритель сможет разглядеть в её персонажах прототипы более поздних шекспировских героев, чьи имена знает весь мир.