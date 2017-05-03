В Герценке прошли мастер-классы по спонтанной живописи

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Открой в себе художника. В Герценке все желающие смогли посетить мастер-класс по спонтанной живописи. Вместе с кировчанами свои творческие способности проверила и наш корреспондент Карина Алоян.Именно рисуя, мы можем заглянуть в своё прошлое, осуществить свои мечты о будущем, принять и полюбить настоящее. Совершенно неважно, насколько хорошо вы владеете кистью. Спонтанная живопись для тех, кто всегда мечтал начать рисовать, но по каким-то причинам боялся это делать. Ирина Кувалдина писать начала в 50 лет. Тогда для нее как будто открылось второе дыхание. Художница уверена - творческое начало уже заложено в нас самих. Вот и сейчас учит не рисовать, а раскрываться на бумаге.Уникальная техника такого искусства не требует профессиональных знаний в живописи и каких-то особенных материалов - обычная кисть, краски и вдохновение. Сложнее изобразить, что ты чувствуешь.Елена Быкасова за кисть берется не впервые. Такая живопись - то что нужно для того, чтобы перенести свои эмоции и переживания на бумагу. Сегодня пришла, чтобы открыть в себе что-то новое.Организаторы признаются, такие мастер-классы - удивительное путешествие и возможность увидеть себя совершенно другим человеком.