В Герценке прошли мастер-классы по спонтанной живописи
Вчера, 15:32 | Просмотров: 150 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Настоящее чудо - открыть в себе художника, выпустить его на свободу. На мастер-классе "Ваши акварельные миры" у каждого появляется такая возможность - открыть свои шедевры».
Именно рисуя, мы можем заглянуть в своё прошлое, осуществить свои мечты о будущем, принять и полюбить настоящее. Совершенно неважно, насколько хорошо вы владеете кистью. Спонтанная живопись для тех, кто всегда мечтал начать рисовать, но по каким-то причинам боялся это делать. Ирина Кувалдина писать начала в 50 лет. Тогда для нее как будто открылось второе дыхание. Художница уверена - творческое начало уже заложено в нас самих. Вот и сейчас учит не рисовать, а раскрываться на бумаге.
ИРИНА КУВАЛДИНА, ХУДОЖНИЦА:
«Каждый человек - он изначально творец. Его просто тянет неодолимо к творчеству. Другое дело, что в повседневной суете, в необходимости зарабатывать на хлеб насущный, многие задвигают это очень далеко».
Уникальная техника такого искусства не требует профессиональных знаний в живописи и каких-то особенных материалов - обычная кисть, краски и вдохновение. Сложнее изобразить, что ты чувствуешь.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Спонтанная живопись - уникальный метод арт-терапии, в котором процесс рисования происходит совершенно свободно без какого-то заранее продуманного сюжета и формы. Такая живопись похожа на игру. Это некий метод самоисследования и в какой-то степени медитация».
Елена Быкасова за кисть берется не впервые. Такая живопись - то что нужно для того, чтобы перенести свои эмоции и переживания на бумагу. Сегодня пришла, чтобы открыть в себе что-то новое.
ЕЛЕНА БЫКАСОВА:
«Вообще не рисую, но немножко профессионально связана с рисованием, провожу занятия по арт-терапии, но сама рисовать, можно сказать не умею».
Организаторы признаются, такие мастер-классы - удивительное путешествие и возможность увидеть себя совершенно другим человеком.
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