Выставка по итогам летнего пленэра в Петербурге

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«Для многих это первое знакомство с Петербургом. С ними работают преподаватели академии, для них это очень высокий уровень».

«Петербург очень красивый город, он мне понравился своей архитектурой и музеями. Мы ездили в дождь, но мне очень понравилась таинственность и красота города».

«Здесь нарисованы фонтаны Петергофа и здание Зингера. Мы рисовали после дождя, это было очень непросто».

В детской художественной школе Кирова открылась выставка рисунков учеников и преподавателей школы по итогам традиционного летнего пленэра в Петербурге. Чем поездка в северную столицу запомнилась ребятам и чему они там научились?Зарисовки на открытом воздухе или пленэры - обязательная часть программы в детской художественной школе. Помимо города Кирова и нашей области Каждый год ребята в сопровождении взрослых выезжают на акварельный пленэр в Петербурге. Программа пребывания в Северной столице рассчитана на 6 дней. За это время юные художники учились писать фонтаны, перспективу улиц с разными видами архитектурных памятников, мостов, передавать воздействие естественного освещения и окружающей атмосферы.Помимо пленэра ребята посетили Русский музей, Эрмитаж, совершили визит в Петергоф, сходили на экскурсию в музей Санкт-Петербургской Художественно-Промышленной Академии имени Штиглица.Несмотря на плотный график мероприятий, никто из ребят не пожалел о поездке, опыт, который они переняли от старших наставников, бесценен. Экскурсоводы и кураторы, как добрые друзья, щедро делились с детьми глубокими и интересными знаниями, что вдохновило юных художников к новым открытиям, они увидели, какие чудеса можно делать при помощи кисти и акварельной краски, и какие необычные результаты могут получиться, применяя разные художественные приемы.По итогам летнего пленэра была открыта выставка в Выставочном зале, где с работами могли познакомиться и те, кто в Петербург не ездил.Ежегодно в Петербург выезжают около 30 человек в сопровождении 4 педагогов. Пленэр дарит обучающимся незабываемые впечатления и закрепляет навыки рисования с натуры, дети учатся с помощью акварельных красок передавать световоздушную среду, что считается у художников очень сложной задачей.