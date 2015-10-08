Выставка по итогам летнего пленэра в Петербурге
Вчера, 12:03 | Просмотров: 157 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Зарисовки на открытом воздухе или пленэры - обязательная часть программы в детской художественной школе. Помимо города Кирова и нашей области Каждый год ребята в сопровождении взрослых выезжают на акварельный пленэр в Петербурге. Программа пребывания в Северной столице рассчитана на 6 дней. За это время юные художники учились писать фонтаны, перспективу улиц с разными видами архитектурных памятников, мостов, передавать воздействие естественного освещения и окружающей атмосферы.
МАРИЯ ВАЧЕВСКИХ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Для многих это первое знакомство с Петербургом. С ними работают преподаватели академии, для них это очень высокий уровень».
МАРИЯ БАШКИРОВА, УЧЕНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Петербург очень красивый город, он мне понравился своей архитектурой и музеями. Мы ездили в дождь, но мне очень понравилась таинственность и красота города».
ТАМАРА РЕДКИНА, УЧЕНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Здесь нарисованы фонтаны Петергофа и здание Зингера. Мы рисовали после дождя, это было очень непросто».
- Ребята молодцы, что так хорошо рисуют. Выезд в другие города дает опыт.
Ежегодно в Петербург выезжают около 30 человек в сопровождении 4 педагогов. Пленэр дарит обучающимся незабываемые впечатления и закрепляет навыки рисования с натуры, дети учатся с помощью акварельных красок передавать световоздушную среду, что считается у художников очень сложной задачей.
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