Выставка молодой художницы Екатерины Щепиной "Киров в деталях"

Поделиться новостью:

"Киров в деталях" - в арт-центре "Герценки" открылась выставка молодой художницы Екатерины Щепиной. Главная тема ее творчества - современный городской пейзаж.Путь к творчеству извилистый как улицы города. Екатерина Щепина рисовала с детства, но после школы стала биологом. Однако жизнь на холсте оказалась ближе лабораторий. И дорога к мечте привела в художественное училище.Екатерина - член "Молодёжного объединения художников". Претендентская выставка "DETALI" - новый виток в карьере. Это шанс вступить в Союз художников.Девушка работает в технике темперной живописи. Это направление включает в себя графические приёмы, что, по мнению автора, лучше отражает стилистику города.Наставники говорят, что Екатерина сложилась как художник. Но в своей тяге к новому девушка не стоит на месте. Теперь она постигает лепку из глины. Все начинания поддерживают семья и ученики. А значит шаг навстречу мечте сделан в верную сторону.Александра Демина