Выставка молодой художницы Екатерины Щепиной "Киров в деталях"
Вчера, 17:45 | Просмотров: 166 | Версия для печати
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Путь к творчеству извилистый как улицы города. Екатерина Щепина рисовала с детства, но после школы стала биологом. Однако жизнь на холсте оказалась ближе лабораторий. И дорога к мечте привела в художественное училище.
ЕКАТЕРИНА ЩЕПИНА, ХУДОЖНИК:
«Здесь представлены работы именно детали нашего города. То есть я, допустим, могу так прохаживаться, прогуливаться и увидеть какую-то деталь, которую мне хотелось бы запечатлеть, поэтому здесь все работы, они в общем-то увиденные, не выдуманные, не фантазийные».
Екатерина - член "Молодёжного объединения художников". Претендентская выставка "DETALI" - новый виток в карьере. Это шанс вступить в Союз художников.
АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Стилевое единство работ - одно из условий вступления в Союз художников. Своё вдохновение Екатерина Щепина находит в архитектурных образах».
Девушка работает в технике темперной живописи. Это направление включает в себя графические приёмы, что, по мнению автора, лучше отражает стилистику города.
- Катя, тебе повезло, что ты имела возможность выбрать. То есть ты и батик попробовала, акварель попробовала, масло ты попробовала. Училище даёт комплексную подготовку. И нашла, и это больше счастье - вовремя найти свой материал.
СЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Катя очень талантливый художник, и я слежу за развитием её как художника. И в очень короткий срок она смогла оформиться, приобрести своё лицо, выбрать любимую технику, сделать огромное количество шагов вперёд, на которые уходят у иных десятилетия».
Наставники говорят, что Екатерина сложилась как художник. Но в своей тяге к новому девушка не стоит на месте. Теперь она постигает лепку из глины. Все начинания поддерживают семья и ученики. А значит шаг навстречу мечте сделан в верную сторону.
Александра Демина
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