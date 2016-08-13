ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

21 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.2242
EURO: 69.2635
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Театр на Спасской вернулся с фестиваля из Екатеринбурга

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Труппа Театра на Спасской вернулась из Екатеринбурга с фестиваля "Реальный театр". На суд зрителей и критиков они представили самый яркий спектакль прошлого сезона "Каренин".
 
 
Актеров театра на Спасской долго не отпускали со сцены. Раз за разом вызывая на поклон. Так оценили спектакль "Каренин" игру актёров и режиссерскую работу на одном из старейших и уважаемых фестивалей "Реальный театр"

Театр на Спасской вернулся с фестиваля из ЕкатеринбургаВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Зритель там внимательный, искушенный. Оценивает зритель своим вниманием, то как он это всё видит , слышит и в конечном итоге аплодисментами».

В Кирове, спектакль Каренин весь сезон прошёл, как говорят театралы, на аншлагах. Необычная трактовка семейной драмы в романе Толстого пришлась по душе не только местному зрителю, работу труппы и режиссёра Егора Чернышева заметил один из главных театральных критиков России арт-директор и основатель фестиваля Олег Лоевский. Его приглашение на фестиваль - это, как знак качества для коллективов, которые задают тон в театральном пространстве страны

ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Это те театры, которые реально на карте России находятся, они вызывают интерес не только у нашего зрителя, кировского. Но и вызывают интерес у зрителя в масштабах нашей страны».

Получить признание искушённого зрителя и коллег, профессионалов самого высокого класса, позволило стечение самых разных обстоятельств одном месте и в одно время. Уникальная пьеса драматурга Василия Сигарева, амбициозный режиссёр Егор Чернышев, талантливые актёры театра на Спасской, желание руководства осуществить проект и готовность зрителя к этому материалу.

Театр на Спасской вернулся с фестиваля из ЕкатеринбургаАНДРЕЙ МАТЮШИН, АКТЁР:
«Собрался коллектив замечательный, команда. Работали очень здорово. Работали вдохновенно, жадно с таким желанием и перспективой».
 
Также жадно в театре сейчас предвкушают открытие нового сезона. Кроме проверенных временем работ в репертуаре театра появится спектакль по пьесе современного немецкого драматурга Роберт Коаля "Гуд бай Берлин".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кировской области ожидаются заморозки.

16:18 21.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки.

Банковские карты кировчан обкрадывает мобильный вирус.

16:08 21.09.2017


Банковские карты кировчан обкрадывает мобильный вирус.

В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.

15:59 21.09.2017


В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.

ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.

15:40 21.09.2017


ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

10:59 21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Со 2 октября несколько пригородных поездов будут выведены из расписания.

10:31 21.09.2017


Со 2 октября несколько пригородных поездов будут выведены из расписания.

Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.

10:02 21.09.2017


Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.

Все новости

Вести. Кировская область

В областном архиве открылась выставка уникальных документов

17:51 21.09.2017


В областном архиве открылась выставка уникальных документов

Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха

17:49 21.09.2017


Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха

В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи

15:14 21.09.2017


В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи

В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок

15:11 21.09.2017


В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок

Озеленение города Кирова

11:46 21.09.2017


Озеленение города Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Петербургский режиссер поставит в «Театре на Спасской» спектакль

13.08.2016


Петербургский режиссер поставит в «Театре на Спасской» спектакль

Театр на Спасской готовится к открытию нового творческого сезона

06.09.2017


Театр на Спасской готовится к открытию нового творческого сезона

Театр на Спасской готовит премьеру

02.09.2009


Театр на Спасской готовит премьеру

В "Театре на Спасской" готовят очередную премьеру - спектакль по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович "Отрочество"

18.04.2014


В "Театре на Спасской" готовят очередную премьеру - спектакль по пьесе современного драматурга Ярославы…

Репетиция спектакля "Алексей Каренин" в "Театре на Спасской"

17.08.2016


Репетиция спектакля "Алексей Каренин" в "Театре на Спасской"

Новая премьера "Театра на Спасской"

18.09.2008


Новая премьера "Театра на Спасской"

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх