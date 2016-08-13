Театр на Спасской вернулся с фестиваля из Екатеринбурга
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Зритель там внимательный, искушенный. Оценивает зритель своим вниманием, то как он это всё видит , слышит и в конечном итоге аплодисментами».
В Кирове, спектакль Каренин весь сезон прошёл, как говорят театралы, на аншлагах. Необычная трактовка семейной драмы в романе Толстого пришлась по душе не только местному зрителю, работу труппы и режиссёра Егора Чернышева заметил один из главных театральных критиков России арт-директор и основатель фестиваля Олег Лоевский. Его приглашение на фестиваль - это, как знак качества для коллективов, которые задают тон в театральном пространстве страны
ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Это те театры, которые реально на карте России находятся, они вызывают интерес не только у нашего зрителя, кировского. Но и вызывают интерес у зрителя в масштабах нашей страны».
Получить признание искушённого зрителя и коллег, профессионалов самого высокого класса, позволило стечение самых разных обстоятельств одном месте и в одно время. Уникальная пьеса драматурга Василия Сигарева, амбициозный режиссёр Егор Чернышев, талантливые актёры театра на Спасской, желание руководства осуществить проект и готовность зрителя к этому материалу.
АНДРЕЙ МАТЮШИН, АКТЁР:
«Собрался коллектив замечательный, команда. Работали очень здорово. Работали вдохновенно, жадно с таким желанием и перспективой».
Также жадно в театре сейчас предвкушают открытие нового сезона. Кроме проверенных временем работ в репертуаре театра появится спектакль по пьесе современного немецкого драматурга Роберт Коаля "Гуд бай Берлин".
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