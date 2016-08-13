Театр на Спасской вернулся с фестиваля из Екатеринбурга

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Труппа Театра на Спасской вернулась из Екатеринбурга с фестиваля "Реальный театр". На суд зрителей и критиков они представили самый яркий спектакль прошлого сезона "Каренин".Актеров театра на Спасской долго не отпускали со сцены. Раз за разом вызывая на поклон. Так оценили спектакль "Каренин" игру актёров и режиссерскую работу на одном из старейших и уважаемых фестивалей "Реальный театр"В Кирове, спектакль Каренин весь сезон прошёл, как говорят театралы, на аншлагах. Необычная трактовка семейной драмы в романе Толстого пришлась по душе не только местному зрителю, работу труппы и режиссёра Егора Чернышева заметил один из главных театральных критиков России арт-директор и основатель фестиваля Олег Лоевский. Его приглашение на фестиваль - это, как знак качества для коллективов, которые задают тон в театральном пространстве страныПолучить признание искушённого зрителя и коллег, профессионалов самого высокого класса, позволило стечение самых разных обстоятельств одном месте и в одно время. Уникальная пьеса драматурга Василия Сигарева, амбициозный режиссёр Егор Чернышев, талантливые актёры театра на Спасской, желание руководства осуществить проект и готовность зрителя к этому материалу.Также жадно в театре сейчас предвкушают открытие нового сезона. Кроме проверенных временем работ в репертуаре театра появится спектакль по пьесе современного немецкого драматурга Роберт Коаля "Гуд бай Берлин".