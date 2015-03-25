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«В общем-то какие то события, происходящие у нас в городе или в деревне, они находят отражение в моих романах. Вот положим роман "свадебный круг", там вообще несколько десятилетий, описывается судьба нашей деревни, ее падение».

В честь него названы две библиотеки, а писательской деятельностью он занимается уже 59 лет. В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями.Полтора года работы и новая книга писателя представлена читателям. "Взятие Крутогорска" рассказывает о том, что практически каждый горожанин - бывший деревенский житель, а чтобы покорить город - нужно большое упорство.В творческом багаже Владимира Ситникова уже более 60 произведений. Сюжеты каждого - оригинальны, но практически все герои его повестей и романов мечтают о лучшем будущем и об исполнении своих желаний.Дальнейшие творческие планы писателя уже известны. Готовится второе издание книги "Летописец Победы". Эта история о фотографе Леониде Шишкине, который прошел всю Великую отечественную войну в качестве фронтового корреспондента.