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Новости / Культура

В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 62 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В честь него названы две библиотеки, а писательской деятельностью он занимается уже 59 лет. В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями.

Полтора года работы и новая книга писателя представлена читателям. "Взятие Крутогорска" рассказывает о том, что практически каждый горожанин - бывший деревенский житель, а чтобы покорить город - нужно большое упорство.

В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателямиВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Судьба у каждого человека разная, и вот тут у меня судьба очень талантливой девушки, потом женщины, которая ищет себя в городе, она немного художник, немного пишет, но сложность жизни отягощает ее судьбу».
 
В творческом багаже Владимира Ситникова уже более 60 произведений. Сюжеты каждого - оригинальны, но практически все герои его повестей и романов мечтают о лучшем будущем и об исполнении своих желаний.

ВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«В общем-то какие то события, происходящие у нас в городе или в деревне, они находят отражение в моих романах. Вот положим роман "свадебный круг", там вообще несколько десятилетий, описывается судьба нашей деревни, ее падение».
 
 
Дальнейшие творческие планы писателя уже известны. Готовится второе издание книги "Летописец Победы". Эта история о фотографе Леониде Шишкине, который прошел всю Великую отечественную войну в качестве фронтового корреспондента.


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