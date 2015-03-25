В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями
Сегодня, 15:28 | Просмотров: 62 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Полтора года работы и новая книга писателя представлена читателям. "Взятие Крутогорска" рассказывает о том, что практически каждый горожанин - бывший деревенский житель, а чтобы покорить город - нужно большое упорство.
ВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Судьба у каждого человека разная, и вот тут у меня судьба очень талантливой девушки, потом женщины, которая ищет себя в городе, она немного художник, немного пишет, но сложность жизни отягощает ее судьбу».
В творческом багаже Владимира Ситникова уже более 60 произведений. Сюжеты каждого - оригинальны, но практически все герои его повестей и романов мечтают о лучшем будущем и об исполнении своих желаний.
ВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«В общем-то какие то события, происходящие у нас в городе или в деревне, они находят отражение в моих романах. Вот положим роман "свадебный круг", там вообще несколько десятилетий, описывается судьба нашей деревни, ее падение».
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