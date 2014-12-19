Выставка к юбилею Инны Широковой

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«Вроде как похожесть внешняя есть, а вот внутренней похожести её очень трудно добиться. Надо знать человека. Как он сядет, как он улыбнется, как он разговаривает. И когда вот это все передаешь - тогда это уже получается портрет».

В выставочном зале Художественного музея открывается новая выставка. Она посвящена большому юбилею известного кировского художника Инны Широковой.Здесь Инне Широковой всего двадцать. Творческий путь еще только начинается. Она родилась в семье студентов живописного отделения Петербургской Академии художеств. Слушая споры об искусстве, научилась держать кисточку раньше, чем ручку. В 61 году приехала в Киров и начала творить, ни на минуту не останавливаясь. Уже тогда Инне Широковой пророчили удивительное творческое будущее.Дело художника - создавать радость, с этим девизом Инна Широкова идет по творческому пути уже полвека. На выставке - всего 5-я часть ее работ - около 80 картин. Праздники, необыкновенные натюрморты. Деликатно работает художница и с обнаженной натурой, но прежде всего Широкова - портретист. Для нее мало знать человека внешне. Перед работой обязательно знакомится с душой каждого.Множество выставок, коллективных и персональных. Не только в Кирове, но и в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах России. В этот раз, к юбилею, дома решили показать самое родное и дорогое.Не случайно о художнице однажды напишут: "Цветная повесть сердца твоего, она так заразительна и властна". Мазок к мазку и больше ничего. Мазок к мазку и жизнь вокруг прекрасна. По-настоящему мастер кисти и просто удивительный человек, Инна Широкова словно смешала всю яркость и страстность красок жизни на своей палитре и вновь дарит её кировчанам.