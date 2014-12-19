ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

27 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0102
EURO: 68.1678
Погода в городе Кирове:
ночью:  +2...+4°C
утром:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Выставка к юбилею Инны Широковой

Сегодня, 14:46 | Просмотров: 109 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В выставочном зале Художественного музея открывается новая выставка. Она посвящена большому юбилею известного кировского художника Инны Широковой.

Здесь Инне Широковой всего двадцать. Творческий путь еще только начинается. Она родилась в семье студентов живописного отделения Петербургской Академии художеств. Слушая споры об искусстве, научилась держать кисточку раньше, чем ручку. В 61 году приехала в Киров и начала творить, ни на минуту не останавливаясь. Уже тогда Инне Широковой пророчили удивительное творческое будущее.

Дело художника - создавать радость, с этим девизом Инна Широкова идет по творческому пути уже полвека. На выставке - всего 5-я часть ее работ - около 80 картин. Праздники, необыкновенные натюрморты. Деликатно работает художница и с обнаженной натурой, но прежде всего Широкова - портретист. Для нее мало знать человека внешне. Перед работой обязательно знакомится с душой каждого.

Выставка к юбилею Инны ШироковойИННА ШИРОКОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Вроде как похожесть внешняя есть, а вот внутренней похожести её очень трудно добиться. Надо знать человека. Как он сядет, как он улыбнется, как он разговаривает. И когда вот это все передаешь - тогда это уже получается портрет».
 
 
Множество выставок, коллективных и персональных. Не только в Кирове, но и в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах России. В этот раз, к юбилею, дома решили показать самое родное и дорогое.

Выставка к юбилею Инны ШироковойГЕНРИЕТТА ЧЕПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. БРАТЬЕВ ВАСНЕЦОВЫХ:
«Это художник, которого узнают по её работам, по её стилю, по её свету, колориту, по её, наверное, такой радостной живописи».

Выставка к юбилею Инны ШироковойКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Редкий случай, когда художник настолько верен своему делу. Она совсем не изменилась. Как на первых, так и на последних работах её картины излучают тепло, свет, добро и оптимизм».

Не случайно о художнице однажды напишут: "Цветная повесть сердца твоего, она так заразительна и властна". Мазок к мазку и больше ничего. Мазок к мазку и жизнь вокруг прекрасна. По-настоящему мастер кисти и просто удивительный человек, Инна Широкова словно смешала всю яркость и страстность красок жизни на своей палитре и вновь дарит её кировчанам.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

19:29 27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

13:59 27.09.2017


В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

13:42 27.09.2017


В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

13:36 27.09.2017


«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

13:30 27.09.2017


На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

В Кирове студент на "Мерседесе" врезался в «Мицубиси Аутлендер».

13:27 27.09.2017


В Кирове студент на "Мерседесе" врезался в «Мицубиси Аутлендер».

На улице Московской 82-летний пенсионер на "семерке" въехал в иномарку.

13:25 27.09.2017


На улице Московской 82-летний пенсионер на "семерке" въехал в иномарку.

Все новости

Вести. Кировская область

140 лет исполнилось гидрологическому посту Кировской области

17:54 27.09.2017


140 лет исполнилось гидрологическому посту Кировской области

Праздник урожая в библиотеке Герцена

17:52 27.09.2017


Праздник урожая в библиотеке Герцена

Россия простилась с генералом Асаповым

17:49 27.09.2017


Россия простилась с генералом Асаповым

Выставка к юбилею Инны Широковой

14:46 27.09.2017


Выставка к юбилею Инны Широковой

В Успенский собор Трифонова монастыря прибыла икона с мощами 3-х преподобных

11:56 27.09.2017


В Успенский собор Трифонова монастыря прибыла икона с мощами 3-х преподобных

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Выставка Инны Широковой в библиотеке имени Герцена

19.12.2014


Выставка Инны Широковой в библиотеке имени Герцена

Выставка Инны Широковой

01.11.2011


Выставка Инны Широковой

Выставка Инны Широковой

18.08.2016


Выставка Инны Широковой

Выставка Инны Широковой в Кировском театре кукол

11.03.2016


Выставка Инны Широковой в Кировском театре кукол

Выставка заслуженного художника России Инны Широковой "Цветочная пора"

04.08.2015


Выставка заслуженного художника России Инны Широковой "Цветочная пора"

Выставка Инны Широковой

12.10.2007


Выставка Инны Широковой

Популярные новости

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

В Кировской области ожидаются заморозки.

21.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх