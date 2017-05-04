Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 111 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Острая политическая борьба, вооруженные столкновения с полицией и жизнь народа в непростое время - обновленная экспозиция дает полное представление о жизни Вятской губернии в начале 20-го века.
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«В преддверии 100-летия октябрьской революции, мы готовились к этому событию, не только сотрудники Диорамы, сотрудники краеведческого музея, в составе которого находится наша диорама, все готовились к этому событию, и я думаю, что эта выставка будет заметным событием в истории нашего города».
Более 30 тысяч горожан вышли на митинг в 1905 году, поэтому Первая русская революция - это отдельный раздел выставки. Впервые представлены и разные политические партии, существовавшие на Вятке с начала 20 века.
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«Разные слои населения, которые можно хорошо рассмотреть. Это солдаты 106-го запасного пехотного полка, расквартированного в Вятке, интеллигенция, духовенство, разные слои населения, которые приветствовали свержение самодержавия».
По личным вещам людей можно увидеть, что интересовало народ. По форме врачей, дорожной аптечке и другим предметам быта рисуется целая картина жизни каждого отдельного человека.
ЕЛЕНА ЗАГОТОВКИНА, ЭКСКУРСОВОД:
«Письма, отправляемые в то время взвешивались, чтобы определить стоимость отправленного письма, и вот как раз врач у себя дома пользовался таким приборчиком небольшим, чтобы сориентироваться в стоимости приготовленной корреспонденции».
"За власть советов" станет постоянной выставкой Диорамы. В начале ноября жителей города ждет официальное открытие. До этого времени экспозиция будет обновляться, но уже сейчас каждый желающий может посетить выставку и приобщиться к истории.
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