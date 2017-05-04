Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

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У кировчан появилась возможность увидеть жизнь дореволюционной Вятки. В Диораме открылась обновленная постоянная экспозиция "За власть Советов!".Острая политическая борьба, вооруженные столкновения с полицией и жизнь народа в непростое время - обновленная экспозиция дает полное представление о жизни Вятской губернии в начале 20-го века.Более 30 тысяч горожан вышли на митинг в 1905 году, поэтому Первая русская революция - это отдельный раздел выставки. Впервые представлены и разные политические партии, существовавшие на Вятке с начала 20 века.По личным вещам людей можно увидеть, что интересовало народ. По форме врачей, дорожной аптечке и другим предметам быта рисуется целая картина жизни каждого отдельного человека."За власть советов" станет постоянной выставкой Диорамы. В начале ноября жителей города ждет официальное открытие. До этого времени экспозиция будет обновляться, но уже сейчас каждый желающий может посетить выставку и приобщиться к истории.