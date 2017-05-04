ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

29 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0169
EURO: 68.4483
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 111 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
У кировчан появилась возможность увидеть жизнь дореволюционной Вятки. В Диораме открылась обновленная постоянная экспозиция "За власть Советов!".

Острая политическая борьба, вооруженные столкновения с полицией и жизнь народа в непростое время - обновленная экспозиция дает полное представление о жизни Вятской губернии в начале 20-го века.

Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«В преддверии 100-летия октябрьской революции, мы готовились к этому событию, не только сотрудники Диорамы, сотрудники краеведческого музея, в составе которого находится наша диорама, все готовились к этому событию, и я думаю, что эта выставка будет заметным событием в истории нашего города».

Более 30 тысяч горожан вышли на митинг в 1905 году, поэтому Первая русская революция - это отдельный раздел выставки. Впервые представлены и разные политические партии, существовавшие на Вятке с начала 20 века.

НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«Разные слои населения, которые можно хорошо рассмотреть. Это солдаты 106-го запасного пехотного полка, расквартированного в Вятке, интеллигенция, духовенство, разные слои населения, которые приветствовали свержение самодержавия».

По личным вещам людей можно увидеть, что интересовало народ. По форме врачей, дорожной аптечке и другим предметам быта рисуется целая картина жизни каждого отдельного человека.

Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»ЕЛЕНА ЗАГОТОВКИНА, ЭКСКУРСОВОД:
«Письма, отправляемые в то время взвешивались, чтобы определить стоимость отправленного письма, и вот как раз врач у себя дома пользовался таким приборчиком небольшим, чтобы сориентироваться в стоимости приготовленной корреспонденции».

"За власть советов" станет постоянной выставкой Диорамы. В начале ноября жителей города ждет официальное открытие. До этого времени экспозиция будет обновляться, но уже сейчас каждый желающий может посетить выставку и приобщиться к истории.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове снесли гараж, который мешал ремонту теплосети.

17:17 29.09.2017


В Кирове снесли гараж, который мешал ремонту теплосети.

Теплоснабжение включено в 98% жилого фонда города Кирова.

17:06 29.09.2017


Теплоснабжение включено в 98% жилого фонда города Кирова.

В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.

17:01 29.09.2017


В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.

ГТРК Вятка поздравила ветеранов кировского ТВ с Днем пожилого человека.

16:52 29.09.2017


ГТРК Вятка поздравила ветеранов кировского ТВ с Днем пожилого человека.

В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

15:55 29.09.2017


В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

На улице Труда иномарка сбила пенсионерку.

15:46 29.09.2017


На улице Труда иномарка сбила пенсионерку.

В Кирове будут судить 7 участников ОПГ, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

11:11 29.09.2017


В Кирове будут судить 7 участников ОПГ, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

Все новости

Вести. Кировская область

Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

15:09 29.09.2017


Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

15:06 29.09.2017


Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

10:31 29.09.2017


Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

Экологи проверили общественный автотранспорт

10:23 29.09.2017


Экологи проверили общественный автотранспорт

Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства

10:17 29.09.2017


Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Выставка "Была весна, была Победа" в музейно-выставочном центре "Диорама

04.05.2017


Выставка "Была весна, была Победа" в музейно-выставочном центре "Диорама

Выставка "Слово о городе над Вяткой"

25.12.2015


Выставка "Слово о городе над Вяткой"

Выставка "Сергей Миронович Киров. Всегда двигаться вперед!"

28.03.2016


Выставка "Сергей Миронович Киров. Всегда двигаться вперед!"

Выставка открыток в диораме

12.01.2015


Выставка открыток в диораме

Выставка "Люби свой край и воспевай!" в диораме

04.09.2014


Выставка "Люби свой край и воспевай!" в диораме

Уникальная экспозиция в Диораме

13.12.2006


Уникальная экспозиция в Диораме

Популярные новости

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх