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Новости / Культура

Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 147 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного, 60го, музыкального сезона. Какие сюрпризы ожидают кировских слушателей?
 
 
Это очередная репетиция Вятского симфонического оркестра имени Раевского . Именно этой программой будет открыт юбилейный музыкальный сезон Вятской филармонии. Первого октября зрители услышат знаменитые арии разного времени написания, знаменитые произведения Моцарта, оперы русских композиторов и фрагменты венской классической оперетты. Однако, к юбилею оркестр подготовил для зрителей большой сюрприз.

Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезонаКОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А. РАЕВСКОГО:
«Солистами в этом концерте выступят 4 молодых талантливых, представителя большого театра России - это воспитанники молодежной программы, молодежной оперной программы большого театра».

Кроме того, в рамках концерта прозвучат произведения, которые ранее никогда не исполнялись на сцене Вятской филармонии. Но это только начало сезона. По словам руководителей, немало сюрпризов принесет и весь музыкальный сезон.

Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезонаЭЛЬВИРА РАСКОПИНА, ДИРЕКТОР КОГАУК «ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»:
«У нас 3 оркестра, Вятский симфонический оркестр имени Раевского, Вятский оркестр русских народных инструментов имени ФИ Шаляпина. Вятский камерный оркестр. А вообще в Филармонии 9 коллективов».

В ближайший месяц, в концертных залах филармонии будут проходить скрипичные вечера, органные и камерные концерты, а также концертная программа «кларнет и орган». В этом сезоне Киров посетят много зарубежных коллективов из США и Европы в рамках фестиваля Вятская весна.


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