Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона
Сегодня, 11:59 | Просмотров: 147 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А. РАЕВСКОГО:
«Солистами в этом концерте выступят 4 молодых талантливых, представителя большого театра России - это воспитанники молодежной программы, молодежной оперной программы большого театра».
Кроме того, в рамках концерта прозвучат произведения, которые ранее никогда не исполнялись на сцене Вятской филармонии. Но это только начало сезона. По словам руководителей, немало сюрпризов принесет и весь музыкальный сезон.
ЭЛЬВИРА РАСКОПИНА, ДИРЕКТОР КОГАУК «ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»:
«У нас 3 оркестра, Вятский симфонический оркестр имени Раевского, Вятский оркестр русских народных инструментов имени ФИ Шаляпина. Вятский камерный оркестр. А вообще в Филармонии 9 коллективов».
В ближайший месяц, в концертных залах филармонии будут проходить скрипичные вечера, органные и камерные концерты, а также концертная программа «кларнет и орган». В этом сезоне Киров посетят много зарубежных коллективов из США и Европы в рамках фестиваля Вятская весна.
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