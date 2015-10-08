Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

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Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного, 60го, музыкального сезона. Какие сюрпризы ожидают кировских слушателей?Это очередная репетиция Вятского симфонического оркестра имени Раевского . Именно этой программой будет открыт юбилейный музыкальный сезон Вятской филармонии. Первого октября зрители услышат знаменитые арии разного времени написания, знаменитые произведения Моцарта, оперы русских композиторов и фрагменты венской классической оперетты. Однако, к юбилею оркестр подготовил для зрителей большой сюрприз.Кроме того, в рамках концерта прозвучат произведения, которые ранее никогда не исполнялись на сцене Вятской филармонии. Но это только начало сезона. По словам руководителей, немало сюрпризов принесет и весь музыкальный сезон.В ближайший месяц, в концертных залах филармонии будут проходить скрипичные вечера, органные и камерные концерты, а также концертная программа «кларнет и орган». В этом сезоне Киров посетят много зарубежных коллективов из США и Европы в рамках фестиваля Вятская весна.