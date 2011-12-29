Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

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- Это, во-первых, мечта моей юности, встретиться с мастером городецкой росписи, то есть это и обмен опытом, это и вообще радость общения, ну и это наслаждение красотой цвета.

Настенные панно со сложной сюжетной росписью, расписные сундуки, шкатулки и многое другое. Впервые за последние 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами городецкой росписи.Это вряд ли можно назвать просто выставкой. Это больше обмен драгоценным опытом и в какой-то степени - диалог культур.Краски, кисти и они, две представительницы, казалось бы, совершенно разных промыслов. Наталья Приваловская приехала на открытие выставки с мастер-классом. Уверена - что-то общее все-таки есть.Елена Зашихина все сердце отдала вятской росписи. На открытии выставки у женщины сбылась мечта юности.Настенные панно со сложной сюжетной росписью, шкатулки, посуда и расписные сундуки разных форм. Такую представительную выставку Киров увидит впервые за последние 15 лет.Яркость красок и вдохновение ждут любителей народных промыслов и тех, кто готов открыть для себя что-то новое в музее дымковской игрушки.