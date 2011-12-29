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Новости / Культура

Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

Вчера, 17:45 | Просмотров: 105 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Настенные панно со сложной сюжетной росписью, расписные сундуки, шкатулки и многое другое. Впервые за последние 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами городецкой росписи.

Это вряд ли можно назвать просто выставкой. Это больше обмен драгоценным опытом и в какой-то степени - диалог культур.

Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписиМАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ":
«В России очень много народных промыслов, таких же жизнерадостных, русских, национальных, традиционных, как наша игрушка и мы очень рады приветствовать именно городецкую роспись, потому что она нам очень близка, она с нами перекликается».

Краски, кисти и они, две представительницы, казалось бы, совершенно разных промыслов. Наталья Приваловская приехала на открытие выставки с мастер-классом. Уверена - что-то общее все-таки есть.

Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписиНАТАЛЬЯ ПРИВАЛОВСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ФАБРИКИ "ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ":
«Мне нравится вятская игрушка. У меня есть и коллекция дымковской игрушки. Это, конечно, солнечное настроение, звонкое. И наша роспись также всегда дарит радость и солнце».

Елена Зашихина все сердце отдала вятской росписи. На открытии выставки у женщины сбылась мечта юности.

- Это, во-первых, мечта моей юности, встретиться с мастером городецкой росписи, то есть это и обмен опытом, это и вообще радость общения, ну и это наслаждение красотой цвета.
 
 
Настенные панно со сложной сюжетной росписью, шкатулки, посуда и расписные сундуки разных форм. Такую представительную выставку Киров увидит впервые за последние 15 лет.

МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ":
«Выставка уникальная, потому что в Кирове нигде не представлена городецкая роспись: ни в экспозициях музеев, ни в наших магазинах на данный момент, поэтому у кировчан есть уникальная возможность придти и познакомиться с этими жизнерадостными сценками из жизни прошлого века и в том числе даже настоящего».

Яркость красок и вдохновение ждут любителей народных промыслов и тех, кто готов открыть для себя что-то новое в музее дымковской игрушки.


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