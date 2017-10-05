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Новости / Культура

Мастерица народных промыслов из Омутнинска Александра Рага

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 35 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Омутнинске живет удивительная мастерица народных промыслов и педагог - Александра Рага. В ее творчестве сочетаются традиционные дымковские мотивы и самобытные приемы.

Тягу к лепке Александра Рага обнаружила в себе очень рано, когда училась в Омутнинском педучилище. Затем, в Нижнетагильском пединституте она продолжила обучение на учителя рисования и черчения, и там впервые попробовала лепить дымку. В Кирове, на практике, она изучала старинный промысел под руководством известнейшей мастерицы - Лидии Фалалеевой.

Мастерица народных промыслов из Омутнинска Александра РагаАЛЕКСАНДРА РАГА, МАСТЕРИЦА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«Это была судьбоносная встреча. Она всегда дарила мне вдохновение».
 
Училась у Лидии Фалалеевой Александра недолго, всего 2 месяца, и саму себя мастерицей не считает, она, в первую очередь, педагог. Больше 30 лет проработала в школе учителем начальных классов и учителем рисования. И все же, в ее работах виден большой талант и смелость художника в выборе новых форм и стилей.

Мастерица народных промыслов из Омутнинска Александра РагаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь есть самые разные игрушки, эти похожи на традиционных дымковских, у этой - форма дымковская, но покрашена она совсем по-другому, ну и эта самая интересна. По очертаниям похожа на дымковского индюка, но у нее голова женщины, в руках она держит книгу, и называется это существо волшебная птица алконост».

Алконост в русском искусстве и легендах райская птица с головой и руками девы. Часто упоминается и изображается вместе с другой райской птицей - Сирин. Эта райская сказочная птица стала известна по памятникам древнерусской литературы, лубочным рисункам и картинам Васнецова.

АЛЕКСАНДРА РАГА, МАСТЕРИЦА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«Эта птица - символ людей с высоким духовным развитием, я прочитала, и она изображается с книгой и цветком».

Лепка из глины и педагогика идут рука об руку, гармонично дополняя друг друга. Александра Ивановна много рассказывает о своих ученицах. Педагогика тоже по-своему - лепка, только лепка характера, таланта, лепка человеческой души. И по-настоящему счастливы те, кто попал в руки хорошего учителя. Она гордится своими воспитанниками, многие выбрали свой жизненный путь под влиянием её занятий.

АЛЕКСАНДРА РАГА, МАСТЕРИЦА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«У меня дизайнеры девочки есть, в Сыктывкаре работают. Аня совенок была такая девочка. Сдала декоративно-прикладное на 9 баллов, поступила в мастерские».
 
Глина - уникальный материал, живой. Она отличается и от пластилина, и от гипса, и от популярного сейчас соленого теста. Но подлинную жизнь материалу дает мастер. Глядя на эти игрушки понимаешь, какой светлый и добрый человек Александра Ивановна. И хочется тоже приобщиться к этому прекрасному творчеству.


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