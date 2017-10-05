Мастерица народных промыслов из Омутнинска Александра Рага

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В Омутнинске живет удивительная мастерица народных промыслов и педагог - Александра Рага. В ее творчестве сочетаются традиционные дымковские мотивы и самобытные приемы.Тягу к лепке Александра Рага обнаружила в себе очень рано, когда училась в Омутнинском педучилище. Затем, в Нижнетагильском пединституте она продолжила обучение на учителя рисования и черчения, и там впервые попробовала лепить дымку. В Кирове, на практике, она изучала старинный промысел под руководством известнейшей мастерицы - Лидии Фалалеевой.Училась у Лидии Фалалеевой Александра недолго, всего 2 месяца, и саму себя мастерицей не считает, она, в первую очередь, педагог. Больше 30 лет проработала в школе учителем начальных классов и учителем рисования. И все же, в ее работах виден большой талант и смелость художника в выборе новых форм и стилей.Алконост в русском искусстве и легендах райская птица с головой и руками девы. Часто упоминается и изображается вместе с другой райской птицей - Сирин. Эта райская сказочная птица стала известна по памятникам древнерусской литературы, лубочным рисункам и картинам Васнецова.Лепка из глины и педагогика идут рука об руку, гармонично дополняя друг друга. Александра Ивановна много рассказывает о своих ученицах. Педагогика тоже по-своему - лепка, только лепка характера, таланта, лепка человеческой души. И по-настоящему счастливы те, кто попал в руки хорошего учителя. Она гордится своими воспитанниками, многие выбрали свой жизненный путь под влиянием её занятий.Глина - уникальный материал, живой. Она отличается и от пластилина, и от гипса, и от популярного сейчас соленого теста. Но подлинную жизнь материалу дает мастер. Глядя на эти игрушки понимаешь, какой светлый и добрый человек Александра Ивановна. И хочется тоже приобщиться к этому прекрасному творчеству.