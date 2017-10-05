Выставка советских открыток в Слободском
Сегодня, 17:43 | Просмотров: 92 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Ехал вроде бы на юг, в город наш приехал вдруг. Видит он - автовокзал …
- А куда же я попал? Как сюда приехал я? Ладно, это не беда.
Вот такой рассеянный с улицы Бассейной встречает детскую группу, пришедшую на экскурсию в дом-музей Яна Райниса в Слободском. Сейчас здесь проходит выставка советских открыток по мотивам популярных былин и сказок. Эту коллекцию собрал кировский филокартист Валерий Желнин.
ЕЛЕНА ЗОРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ЯНА РАЙНИСА Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Он, как коллекционер, занимается этим делом около десяти лет. Сначала он занимался открыткой дореволюционного периода, но затем перешел на советский, как он сам говорит. Потому что такие очень интересные очень интересные темы, народное образование, космос, сказки и прочее. Это нельзя выпустить. Соцреализм. Советский реализм это очень интересно, востребовано, добротно».
В коллекции находятся работы знаменитых советских иллюстраторов - Ивана Билибина, Владимира Конашевича, Генриха Валька. Наряду с ними выставлены и репродукции вятских художников.
ЕЛЕНА ЗОРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ЯНА РАЙНИСА Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Наши художники, Вятские - это Виктор Михайлович Васнецов, его репродукции. У нас представлены в наборе его открытки «Былины и сказки». И Евгений Иванович Чарушин. Тоже наш знаменитый художник. Сын известного архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина».
Сейчас на витринах музея выставлено около 150 открыток, по мотивам всем известных сказок. Золотая рыбка, Конёк горбунок, Маша и медведь. Многие из них выпускались ограниченным тиражом. Посетители старшего поколения скорее погрузятся в ностальгические воспоминания, потому что у каждого советского ребенка была подобная коллекция. Однако, персонажей сказок без труда узнают и дети.
- Емеля главный герой, а как сказка то называется?
- По щучьему велению!
- Молодцы, знатоки тут сказок собрались.
Выставка будет проходить в течение месяца по 3 ноября.
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