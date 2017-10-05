Выставка советских открыток в Слободском

Поделиться новостью:

В Слободском открылась выставка советских открыток по мотивам знаменитых сказок и былин. Коллекция в своем роде уникальна, поскольку формировалась в течение десяти лет.Вот такой рассеянный с улицы Бассейной встречает детскую группу, пришедшую на экскурсию в дом-музей Яна Райниса в Слободском. Сейчас здесь проходит выставка советских открыток по мотивам популярных былин и сказок. Эту коллекцию собрал кировский филокартист Валерий Желнин.В коллекции находятся работы знаменитых советских иллюстраторов - Ивана Билибина, Владимира Конашевича, Генриха Валька. Наряду с ними выставлены и репродукции вятских художников.Сейчас на витринах музея выставлено около 150 открыток, по мотивам всем известных сказок. Золотая рыбка, Конёк горбунок, Маша и медведь. Многие из них выпускались ограниченным тиражом. Посетители старшего поколения скорее погрузятся в ностальгические воспоминания, потому что у каждого советского ребенка была подобная коллекция. Однако, персонажей сказок без труда узнают и дети.Выставка будет проходить в течение месяца по 3 ноября.