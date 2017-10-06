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Новости / Культура

В театре кукол представили нового главного режиссера

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировском театре кукол представили нового главного режиссера. Ролан Боннин - француз и представитель сразу двух театральных школ: русской и европейской. Что, по мнению режиссера, нужно современному маленькому зрителю и как будет меняться театр кукол?

Ролан Боннин получил профессиональное режиссерское образование во Франции и в России. Ставил спектакли в Марселе, Перми, Кирове. Живет в России давно и очень любит нашу страну. Для него это не первый опыт работы и в кукольном искусстве. В 2013 году он принял участие в кукольном фестивале "шарлевил Мезиер" со спектаклем "Стойкий принц-2". На новом месте работы он ставит перед собой серьезные задачи.

В театре кукол представили нового главного режиссераРОЛАН БОННИН, РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Любой театр, чтобы стать уникальным должен иметь свое лицо, никому не подражать. Это делается не быстро».
 
Режиссер уже встретился с актерами кировского театра кукол, познакомился и с некоторыми спектаклями. Начался профессиональный диалог. Сейчас он не готов сказать, какой именно спектакль поставит первым. Пока идет подготовка к традиционному ежегодному новогоднему представлению.

В театре кукол представили нового главного режиссераВАЛЕНТИНА ДОБРЫШИНА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Ролан очень ответственный человек, я это почувствовала, он старается вникать во все тонкости своей службы в театре».
 
Театр - место диалога, особое пространство, где деятельность главного режиссера выходит далеко за пределы постановок новых пьес. Ролан планирует открыть в Кирове драматургическую лабораторию для подростков, для детей, то есть воспитывать свою аудиторию. Для театра это крайне важно.

РОЛАН БОННИН, РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Я очень хотел бы проводить читки современных европейских драматургов здесь. Потому что русский театральный мир очень закрыт, это правда».
 
Режиссер не обещает революционных перемен в репертуаре, русский фольклор, сказки, праздничные спектакли для детей, никуда не уйдут, но театр будет последовательно развиваться и в новом, европейском, направлении. Как на эти перемены отреагирует кировский зритель? Скоро увидим.


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