В театре кукол представили нового главного режиссера

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В Кировском театре кукол представили нового главного режиссера. Ролан Боннин - француз и представитель сразу двух театральных школ: русской и европейской. Что, по мнению режиссера, нужно современному маленькому зрителю и как будет меняться театр кукол?Ролан Боннин получил профессиональное режиссерское образование во Франции и в России. Ставил спектакли в Марселе, Перми, Кирове. Живет в России давно и очень любит нашу страну. Для него это не первый опыт работы и в кукольном искусстве. В 2013 году он принял участие в кукольном фестивале "шарлевил Мезиер" со спектаклем "Стойкий принц-2". На новом месте работы он ставит перед собой серьезные задачи.Режиссер уже встретился с актерами кировского театра кукол, познакомился и с некоторыми спектаклями. Начался профессиональный диалог. Сейчас он не готов сказать, какой именно спектакль поставит первым. Пока идет подготовка к традиционному ежегодному новогоднему представлению.Театр - место диалога, особое пространство, где деятельность главного режиссера выходит далеко за пределы постановок новых пьес. Ролан планирует открыть в Кирове драматургическую лабораторию для подростков, для детей, то есть воспитывать свою аудиторию. Для театра это крайне важно.Режиссер не обещает революционных перемен в репертуаре, русский фольклор, сказки, праздничные спектакли для детей, никуда не уйдут, но театр будет последовательно развиваться и в новом, европейском, направлении. Как на эти перемены отреагирует кировский зритель? Скоро увидим.