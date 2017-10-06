Выставка "Революция в искусстве" в Вятском художественном музее
Сегодня, 10:08 | Просмотров: 108 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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2017 год - год столетия революции в России. Кировские искусствоведы не могли не отреагировать на эту важную для страны дату и решили создать, даже не выставку, а целый проект. Он объединил две большие экспозиции - «Императорская Россия: цари и герои» и «Революция в искусстве».
По соседству две эпохи, две разных России. Первая - это дореволюционный мир. Он показан через портреты представителей династии Романовых, в лице полководцев, ученых, государственных деятелей. А рядом, уже совсем другая страна и другая живопись - яркая, агрессивная, как будто о чем-то кричащая.
- Это Вам, прикрывшиеся листиками мистики... в паутине рифм.
Революционная волна сносила все на своем пути. Старый мир рухнул, и этот слом отразился на искусстве. Другой стала поэзия, по-другому стали видеть мир и художники. Началась эпоха русского авангардизма. Зародившись как маргинальное явление, русский авангард быстро стал во главе мировой художественной революции. Но для молодой советской страны, стремящейся к светлому будущему, это было чересчур - постепенно авангард стал невостребованным у политического руководства.
- В стране советской мы хорошо живем, дорогой светлою вперед идем.
Спустя сто лет русский авангард вернул себе заслуженный интерес. Сегодня живопись, созданная на сломе эпох, вызывает горячий зрительский интерес.
ТАТЬЯНА МАЗУР, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Настолько сегодня востребован русский авангард, что нам до последнего не удавалось показать его весь. Он все время был в Москве и на других выставках. Чтобы создать эту выставку я на несколько предложений дала отказ. Все для того, чтобы наши жители и гости города увидели нашу прекрасную коллекцию авангарда, которая очень ценится».
В экспозиции представлена многообразная палитра, существовавших тогда художественных направлений, течений, объединений и групп. Их творчество раскрывается в произведениях ведущих мастеров, таких как Илья Машков, Михаил Ларионов, Давид Бурлюк, Василий Кандинский, Александр Родченко. Стоит сказать, что произведения художников-авангардистов из собрания Вятского художественного музея пользуются заслуженным вниманием специалистов уже на протяжении двух десятилетий. И это не случайно. Сегодня, когда стихли эмоции, затянулись раны у нас есть возможность объективно и честно, посредством искусства, осмыслить события столетней давности.
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