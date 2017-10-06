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Новости / Культура

Выставка "Революция в искусстве" в Вятском художественном музее

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 108 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В год 100-летия Октябрьской революции Вятский художественный музей открыл проект, состоящий сразу из двух выставок. Организаторы пошли на смелый шаг - показать искусство дореволюционной России вместе с русским авангардом.

2017 год - год столетия революции в России. Кировские искусствоведы не могли не отреагировать на эту важную для страны дату и решили создать, даже не выставку, а целый проект. Он объединил две большие экспозиции - «Императорская Россия: цари и герои» и «Революция в искусстве».

По соседству две эпохи, две разных России. Первая - это дореволюционный мир. Он показан через портреты представителей династии Романовых, в лице полководцев, ученых, государственных деятелей. А рядом, уже совсем другая страна и другая живопись - яркая, агрессивная, как будто о чем-то кричащая.

- Это Вам, прикрывшиеся листиками мистики... в паутине рифм.

Революционная волна сносила все на своем пути. Старый мир рухнул, и этот слом отразился на искусстве. Другой стала поэзия, по-другому стали видеть мир и художники. Началась эпоха русского авангардизма. Зародившись как маргинальное явление, русский авангард быстро стал во главе мировой художественной революции. Но для молодой советской страны, стремящейся к светлому будущему, это было чересчур - постепенно авангард стал невостребованным у политического руководства.

- В стране советской мы хорошо живем, дорогой светлою вперед идем.

Спустя сто лет русский авангард вернул себе заслуженный интерес. Сегодня живопись, созданная на сломе эпох, вызывает горячий зрительский интерес.

Выставка "Революция в искусстве" в Вятском художественном музееТАТЬЯНА МАЗУР, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Настолько сегодня востребован русский авангард, что нам до последнего не удавалось показать его весь. Он все время был в Москве и на других выставках. Чтобы создать эту выставку я на несколько предложений дала отказ. Все для того, чтобы наши жители и гости города увидели нашу прекрасную коллекцию авангарда, которая очень ценится».

В экспозиции представлена многообразная палитра, существовавших тогда художественных направлений, течений, объединений и групп. Их творчество раскрывается в произведениях ведущих мастеров, таких как Илья Машков, Михаил Ларионов, Давид Бурлюк, Василий Кандинский, Александр Родченко. Стоит сказать, что произведения художников-авангардистов из собрания Вятского художественного музея пользуются заслуженным вниманием специалистов уже на протяжении двух десятилетий. И это не случайно. Сегодня, когда стихли эмоции, затянулись раны у нас есть возможность объективно и честно, посредством искусства, осмыслить события столетней давности.


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