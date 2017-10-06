Выставка "Революция в искусстве" в Вятском художественном музее

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В год 100-летия Октябрьской революции Вятский художественный музей открыл проект, состоящий сразу из двух выставок. Организаторы пошли на смелый шаг - показать искусство дореволюционной России вместе с русским авангардом.2017 год - год столетия революции в России. Кировские искусствоведы не могли не отреагировать на эту важную для страны дату и решили создать, даже не выставку, а целый проект. Он объединил две большие экспозиции - «Императорская Россия: цари и герои» и «Революция в искусстве».По соседству две эпохи, две разных России. Первая - это дореволюционный мир. Он показан через портреты представителей династии Романовых, в лице полководцев, ученых, государственных деятелей. А рядом, уже совсем другая страна и другая живопись - яркая, агрессивная, как будто о чем-то кричащая.Революционная волна сносила все на своем пути. Старый мир рухнул, и этот слом отразился на искусстве. Другой стала поэзия, по-другому стали видеть мир и художники. Началась эпоха русского авангардизма. Зародившись как маргинальное явление, русский авангард быстро стал во главе мировой художественной революции. Но для молодой советской страны, стремящейся к светлому будущему, это было чересчур - постепенно авангард стал невостребованным у политического руководства.Спустя сто лет русский авангард вернул себе заслуженный интерес. Сегодня живопись, созданная на сломе эпох, вызывает горячий зрительский интерес.В экспозиции представлена многообразная палитра, существовавших тогда художественных направлений, течений, объединений и групп. Их творчество раскрывается в произведениях ведущих мастеров, таких как Илья Машков, Михаил Ларионов, Давид Бурлюк, Василий Кандинский, Александр Родченко. Стоит сказать, что произведения художников-авангардистов из собрания Вятского художественного музея пользуются заслуженным вниманием специалистов уже на протяжении двух десятилетий. И это не случайно. Сегодня, когда стихли эмоции, затянулись раны у нас есть возможность объективно и честно, посредством искусства, осмыслить события столетней давности.