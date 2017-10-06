Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

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Кировчан пустят в святая святых музея братьев Васнецовых. Место за железными дверьми, куда долгие годы не ступала нога непосвященного человека. В мастерскую, где происходит таинство реставрации. Сейчас здесь возрождается старинная икона.С хирургической точностью, слой за слоем, Инна Лаврова снимает почерневшую олифу. Черная пелена отступает и открывается сюжет. Эта икона "Покрова Пресвятой Богородицы" была написана в начале 18-го века и принадлежала одному из разрушенных вятских храмов.В эту небольшую мастерскую теперь могут попасть все желающие. У посетителей есть возможность поговорить с реставратором и подробно расспросить о его работе.Наблюдать за процессом реставрации иконы "Покрова Пресвятой Богородицы" сегодня - это весьма символично. 14 октября православные христиане отмечают одноименный праздник.Реставрация - процесс длительный. На это уходит много времени. Этот процесс интересен. Но сегодня изучить его можно даже после окончания работ прямо в зале музея.Сейчас икона "Покрова Пресвятой Богородицы" отреставрирована менее чем на одну восьмую. Инна Лаврова планирует закончить работу к концу года.