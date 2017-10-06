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Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 54 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчан пустят в святая святых музея братьев Васнецовых. Место за железными дверьми, куда долгие годы не ступала нога непосвященного человека. В мастерскую, где происходит таинство реставрации. Сейчас здесь возрождается старинная икона.

С хирургической точностью, слой за слоем, Инна Лаврова снимает почерневшую олифу. Черная пелена отступает и открывается сюжет. Эта икона "Покрова Пресвятой Богородицы" была написана в начале 18-го века и принадлежала одному из разрушенных вятских храмов.

Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев ВаснецовыхИННА ЛАВРОВА, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:
«Ватным тампоном, смоченном в растворителе, постепенно послойно утоньшается и поверхностное загрязнение и потемневший слой олифы».

В эту небольшую мастерскую теперь могут попасть все желающие. У посетителей есть возможность поговорить с реставратором и подробно расспросить о его работе.

ИННА ЛАВРОВА, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:
«Мы видим здесь контрольный участок. Я его уже раскрыла. Появляются очень яркие авторские цвета».

Наблюдать за процессом реставрации иконы "Покрова Пресвятой Богородицы" сегодня - это весьма символично. 14 октября православные христиане отмечают одноименный праздник.

Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев ВаснецовыхЕВГЕНИЯ САЗАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Праздник появился на Руси достаточно поздно. При Андрее Боголюбском. Отражает он события, случившиеся в 910-911-м году. В Византии. При осаде Константинополя сарацинами».

Реставрация - процесс длительный. На это уходит много времени. Этот процесс интересен. Но сегодня изучить его можно даже после окончания работ прямо в зале музея.

Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев ВаснецовыхАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Изучить историю реставрации можно при помощи мобильного телефона. Для этого скачиваем соответствующее приложение, наводим на экспонат. И здесь начинает работать технология дополненной реальности. Перелистывая, как обычные фотографии мы можем видеть все этапы реставрации».

Сейчас икона "Покрова Пресвятой Богородицы" отреставрирована менее чем на одну восьмую. Инна Лаврова планирует закончить работу к концу года.


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