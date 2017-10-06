Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 54 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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С хирургической точностью, слой за слоем, Инна Лаврова снимает почерневшую олифу. Черная пелена отступает и открывается сюжет. Эта икона "Покрова Пресвятой Богородицы" была написана в начале 18-го века и принадлежала одному из разрушенных вятских храмов.
ИННА ЛАВРОВА, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:
«Ватным тампоном, смоченном в растворителе, постепенно послойно утоньшается и поверхностное загрязнение и потемневший слой олифы».
В эту небольшую мастерскую теперь могут попасть все желающие. У посетителей есть возможность поговорить с реставратором и подробно расспросить о его работе.
ИННА ЛАВРОВА, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:
«Мы видим здесь контрольный участок. Я его уже раскрыла. Появляются очень яркие авторские цвета».
Наблюдать за процессом реставрации иконы "Покрова Пресвятой Богородицы" сегодня - это весьма символично. 14 октября православные христиане отмечают одноименный праздник.
ЕВГЕНИЯ САЗАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Праздник появился на Руси достаточно поздно. При Андрее Боголюбском. Отражает он события, случившиеся в 910-911-м году. В Византии. При осаде Константинополя сарацинами».
Реставрация - процесс длительный. На это уходит много времени. Этот процесс интересен. Но сегодня изучить его можно даже после окончания работ прямо в зале музея.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Изучить историю реставрации можно при помощи мобильного телефона. Для этого скачиваем соответствующее приложение, наводим на экспонат. И здесь начинает работать технология дополненной реальности. Перелистывая, как обычные фотографии мы можем видеть все этапы реставрации».
Сейчас икона "Покрова Пресвятой Богородицы" отреставрирована менее чем на одну восьмую. Инна Лаврова планирует закончить работу к концу года.
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