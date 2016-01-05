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Новости / Культура

В России в большой прокат вышел отечественный космический блокбастер "Салют-7"

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В России вышел в большой прокат отечественный космический блокбастер "Салют-7", в основе которого реальная история полета космонавтов Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

- Записи с мертвой станции, с автографом Виктора Петровича Савиных.

О своем земляке пятиклассница из Оричей знает очень много. Лена даже написала по биографии Виктора Савиных исследовательскую работу. Приходилось много времени проводить в библиотеке и краеведческом музее.
 
 
- Было интереснее всего изучать биографию и еще полеты в космос, кем он летал и в каких годах.

Интереса к персоне Виктора Петровича добавил и тот факт, что космонавт Савиных - однофамилец Лены.

В России в большой прокат вышел отечественный космический блокбастер "Салют-7"ЛЕНА САВИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Мне все задавали вопросы, ты его родственница? Или это твой дедушка. Мы с ним однофамильцы. Мне в последнее время девочки и в школе задавали, и на улице, знакомые девочки».

Исследовательскую работу Лене помогала писать мама. Именно она вдохновила дочку космосом и личностью космонавта Савиных.

В России в большой прокат вышел отечественный космический блокбастер "Салют-7"МАРИНА САВИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Это еще началось даже с моего детства, когда Виктор Петрович первый раз был в космосе, после этого приезжал на родину сюда, его встречал весь наш поселок. Это было событие очень большого масштаба».

Свою исследовательскую работу Лена представила Виктору Савиных лично на Циолковских чтениях. Космонавт с интересом слушал историю своей жизни глазами девочки-землячки.

- Это Джанибеков, он был командиром полета, а Савиных был бортинженер.

Легендарный полет Джанибекова и Савиных на "Салют-7" - одна из любимых историй для Лены. Этому яркому эпизоду жизни космонавтов посвящен новый художественный фильм режиссера Клима Шипенко. В Оричах кинотеатра нет. Лена вместе с мамой отправляются в Киров, чтобы увидеть кино.

- Я же лучший инженер, одну лампочку заменю и сразу обратно, лучшего инженера не посылают просто лампочку менять.

Несмотря на то, что у героев другие фамилии в них не трудно угадать реальных прототипов. Фильм "Салют-7" - художественное произведение. Сценаристы местами очень сильно отошли от реальной истории, но им удалось подчеркнуть те чувства, которые испытывали участники той экспедиции. Отвага, дружба, долг, а самое главное - любовь! К Родине, к своему делу и к своим близким.

- Они созданы для дела, которое сейчас делают, и это касается их чести и чести их страны.

В фильме о подвиге нашлось место и для юмора и для драмы. Марина Савиных даже прослезилась.

МАРИНА САВИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Под впечатлением. Артисты, конечно, подобраны правильно. Их взгляд, их поведение. Истинные космонавты».

ЛЕНА САВИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Очень эмоциональный фильм. Мне очень понравилось. Переживала сильно, когда они стали чинить корабль».
 
 
Хороший отзыв о фильме оставили и другие посетители кинотеатра.

- Отлично, переживали сильно, очень сильно.
- И история и спецэффекты, хороший фильм, мне очень понравилось.


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