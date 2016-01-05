В России в большой прокат вышел отечественный космический блокбастер "Салют-7"

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О своем земляке пятиклассница из Оричей знает очень много. Лена даже написала по биографии Виктора Савиных исследовательскую работу. Приходилось много времени проводить в библиотеке и краеведческом музее.

«Очень эмоциональный фильм. Мне очень понравилось. Переживала сильно, когда они стали чинить корабль».

В России вышел в большой прокат отечественный космический блокбастер "Салют-7", в основе которого реальная история полета космонавтов Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.Интереса к персоне Виктора Петровича добавил и тот факт, что космонавт Савиных - однофамилец Лены.Исследовательскую работу Лене помогала писать мама. Именно она вдохновила дочку космосом и личностью космонавта Савиных.Свою исследовательскую работу Лена представила Виктору Савиных лично на Циолковских чтениях. Космонавт с интересом слушал историю своей жизни глазами девочки-землячки.Легендарный полет Джанибекова и Савиных на "Салют-7" - одна из любимых историй для Лены. Этому яркому эпизоду жизни космонавтов посвящен новый художественный фильм режиссера Клима Шипенко. В Оричах кинотеатра нет. Лена вместе с мамой отправляются в Киров, чтобы увидеть кино.Несмотря на то, что у героев другие фамилии в них не трудно угадать реальных прототипов. Фильм "Салют-7" - художественное произведение. Сценаристы местами очень сильно отошли от реальной истории, но им удалось подчеркнуть те чувства, которые испытывали участники той экспедиции. Отвага, дружба, долг, а самое главное - любовь! К Родине, к своему делу и к своим близким.В фильме о подвиге нашлось место и для юмора и для драмы. Марина Савиных даже прослезилась.Хороший отзыв о фильме оставили и другие посетители кинотеатра.