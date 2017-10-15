В Кирове подвели итоги окружной выставки детского прикладного творчества "Мастерок"
Вчера, 10:12 | Просмотров: 129 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Руслан - представитель делегации Кировской области. Мальчик сделал для выставки 2 работы в технике ассамбляж, где используются объемные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина.
РУСЛАН УРОДОВ, ЧЛЕН ДЕЛЕГАЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нее очень красивая окраска, приходится покрывать золотом, и мне нравится просто золотой цвет».
Вятские Поляны, Даровской, Котельнический районы - делегация Кировской области на окружной выставке состояла из 5 человек. Каждый ребенок привез работу, в которую вложил частичку себя.
НИКОЛАЙ НАЗАРОВ, УЧИТЕЛЬ:
«Работы изумительные. Просто... столько труда положено в эти работы. Ребята с душой подошли к этому и довольно достойные работы».
Выставка прикладного творчества воспитанников детских домов проходит уже 5 год, но нашему городу выпала честь принимать столь представительное мероприятие впервые. В программе окружного проекта "Вернуть детство" выставка - не единственная площадка, в которой могут показать себя воспитанники детских домов, но именно она показывает все многообразие творческих детей в округе.
ВЛАДИМИР КОЛЧИН, ПОМОЩНИК ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Всегда те работы, с которыми вы приезжали на это мероприятие, всегда трогали душу, сейчас я прошел, посмотрел те работы, которые вы сделали собственными руками, удивляешься, с какой усидчивостью, с каким талантом вы это делаете».
Выставка "Мастерок" в дальнейшем немного поменяет свой формат, но организаторы обещают, что конкурс обязательно сохранит атмосферу большого творческого праздника.
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