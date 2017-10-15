В Кирове подвели итоги окружной выставки детского прикладного творчества "Мастерок"

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В Кирове состоялась церемония закрытия окружной выставки детского прикладного творчества "Мастерок". Свои работы представили воспитанники детских домов из 14 регионов ПФО.Руслан - представитель делегации Кировской области. Мальчик сделал для выставки 2 работы в технике ассамбляж, где используются объемные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина.Вятские Поляны, Даровской, Котельнический районы - делегация Кировской области на окружной выставке состояла из 5 человек. Каждый ребенок привез работу, в которую вложил частичку себя.Выставка прикладного творчества воспитанников детских домов проходит уже 5 год, но нашему городу выпала честь принимать столь представительное мероприятие впервые. В программе окружного проекта "Вернуть детство" выставка - не единственная площадка, в которой могут показать себя воспитанники детских домов, но именно она показывает все многообразие творческих детей в округе.Выставка "Мастерок" в дальнейшем немного поменяет свой формат, но организаторы обещают, что конкурс обязательно сохранит атмосферу большого творческого праздника.