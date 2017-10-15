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Новости / Культура

В Кирове появился эстрадно-духовой оркестр

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 142 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Впервые за последние годы в Кирове появился эстрадно-духовой оркестр. У музыкантов давно было желание создать подобный коллектив, вот только вдохновителя и организатора не было. Кто же осуществил мечту?

- Меццефорте убрать, два форте. Аккомпанемент нужен рок-н-ролльный.

Вятский эстрадно-духовой оркестр "Авангард" создал солист и концертмейстер группы фаготов Вятского симфонического оркестра имени Раевского, а также преподаватель Первой детской музыкальной школы Сергей Огородников.

В Кирове появился эстрадно-духовой оркестрСЕРГЕЙ ОГОРОДНИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Дело в том, что этот пробел в культуре города, что существует симфонический оркестр, военный, учебный, а вот профессионального духового, который имеет рабочие места, отсутствует».

В составе оркестра преподаватели детских музыкальных и школ искусств, студенты колледжа музыкального искусства имени Казенина и выпускники Первой детской музыкальной школы.

В Кирове появился эстрадно-духовой оркестрСВЕТЛАНА КОЗЛОВА, УЧЕНИЦА ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«В этом году Сергей Евгеньевич позвал меня в этот оркестр. Бывает сложно, но я репетирую и получается».

В Кирове появился эстрадно-духовой оркестрГЕОРГИЙ ДЯДЬКИН, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ И.В. КАЗЕНИНА:
«Меня пригласил Сергей Огородников. Поиграл тут месяц и понял, что коллектив будет развиваться. Сейчас мы выступаем, радуем людей».

В свой выходной они репетируют композицию группы "Deep Purple". Готовятся к просветительскому концерту, который через месяц пройдет в библиотеке имени Герцена. Оркестр регулярно выступает на городских праздниках, исполняет свои программы в Александровском саду, на Театральной площади и других площадках Кирова. Теперь можно с гордостью сказать, что в нашем городе есть профессиональный эстрадно-духовой оркестр.


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