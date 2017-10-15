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Впервые за последние годы в Кирове появился эстрадно-духовой оркестр. У музыкантов давно было желание создать подобный коллектив, вот только вдохновителя и организатора не было. Кто же осуществил мечту?Вятский эстрадно-духовой оркестр "Авангард" создал солист и концертмейстер группы фаготов Вятского симфонического оркестра имени Раевского, а также преподаватель Первой детской музыкальной школы Сергей Огородников.В составе оркестра преподаватели детских музыкальных и школ искусств, студенты колледжа музыкального искусства имени Казенина и выпускники Первой детской музыкальной школы.В свой выходной они репетируют композицию группы "Deep Purple". Готовятся к просветительскому концерту, который через месяц пройдет в библиотеке имени Герцена. Оркестр регулярно выступает на городских праздниках, исполняет свои программы в Александровском саду, на Театральной площади и других площадках Кирова. Теперь можно с гордостью сказать, что в нашем городе есть профессиональный эстрадно-духовой оркестр.