В Кирове появился эстрадно-духовой оркестр
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 142 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Меццефорте убрать, два форте. Аккомпанемент нужен рок-н-ролльный.
Вятский эстрадно-духовой оркестр "Авангард" создал солист и концертмейстер группы фаготов Вятского симфонического оркестра имени Раевского, а также преподаватель Первой детской музыкальной школы Сергей Огородников.
СЕРГЕЙ ОГОРОДНИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Дело в том, что этот пробел в культуре города, что существует симфонический оркестр, военный, учебный, а вот профессионального духового, который имеет рабочие места, отсутствует».
В составе оркестра преподаватели детских музыкальных и школ искусств, студенты колледжа музыкального искусства имени Казенина и выпускники Первой детской музыкальной школы.
СВЕТЛАНА КОЗЛОВА, УЧЕНИЦА ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«В этом году Сергей Евгеньевич позвал меня в этот оркестр. Бывает сложно, но я репетирую и получается».
ГЕОРГИЙ ДЯДЬКИН, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ И.В. КАЗЕНИНА:
«Меня пригласил Сергей Огородников. Поиграл тут месяц и понял, что коллектив будет развиваться. Сейчас мы выступаем, радуем людей».
В свой выходной они репетируют композицию группы "Deep Purple". Готовятся к просветительскому концерту, который через месяц пройдет в библиотеке имени Герцена. Оркестр регулярно выступает на городских праздниках, исполняет свои программы в Александровском саду, на Театральной площади и других площадках Кирова. Теперь можно с гордостью сказать, что в нашем городе есть профессиональный эстрадно-духовой оркестр.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.12.2008
Совместный концерт Вятского камерного оркестра и первой детской музыкальной школы города Кирова
Популярные новости
15.10.2017