Кировские домристки заняли призовые места на конкурсе «Звезда Крыма»
Сегодня, 11:48 | Просмотров: 144 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Этими народными мотивами воспитанницы детской школы искусств покорили жюри конкурса «Звезда Крыма». Международный музыкальный фестиваль собрал более 300 участников из 7и стран. Екатерина Шамарова была награждена дипломом первой степени. Для того чтобы добиться такого успеха, девушка готовилась почти все лето. Выступления в других городах - для нее большая ответственность.
ЕКАТЕРИНА ШАМАРОВА, ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЗВЕЗДА КРЫМА»:
«Ну, это можно сказать по счету третий. В других городах. А тут я много раз выступала, даже цифру не могу назвать. Ну, мне там очень понравилось. Потому что это, как-бы, неизвестный для меня город, но я его сейчас получше узнала. Особенно мне понравилось выступать на корабле и слушать там наш оркестр вятских инструментов».
Дипломом второй степени была отмечена девятилетняя Арина Булычева. Несмотря на столь юный возраст у нее уже есть большой конкурсный опыт.
АРИНА БУЛЫЧЕВА, ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЗВЕЗДА КРЫМА»:
«До этого в Санкт-Петербурге третье место, а в Йошкар-Оле тоже, наверно третье было место. Я почти все хорошо сыграла было, наверно, с эмоциями, я не знаю, улыбалась, возможно. Ну, не знаю, они сами там думали, сами знают».
Обе воспитанницы школы искусств утверждают, что с таким необычным инструментом познакомились случайно. Арине очень понравился концерт ее будущего преподавателя Татьяны Тиуновой. С девочками занимается участница оркестра русских народных инструментов Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина. Татьяна имеет множество наград, среди которых есть и победа в конкурсе профессионального мастерства преподавателей детских музыкальных и школ и благодарственные письма кировской администрации.
ТАТЬЯНА ТИУНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МБУДО «ВЯТСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Г. КИРОВА:
«Я сама училась на этом инструменте, в этой же школе. Раньше она называлась детская музыкальная школа поселка Костино. Меня также привели родители. Инструмент очень интересный, очень завораживающий, очень мелодичную музыку можно исполнять. Да, в принципе, любую музыку можно исполнять на этом инструменте».
Именно этому Татьяна учит своих воспитанников. Которых уже девять. В подготовке к музыкальным конкурсам активно помогает и концертмейстер Ирина Чукавина. Музыкальное выступление - это не только мастерство отдельного артиста, но и большая коллективная работа.
ИРИНА ЧУКАВИНА, КОНЦЕРТМЕЙСТЕР:
«Конечно, это поддержка пианистическая нашим солистам-домристам. Главное, надо выучить партии, ноты, сыграться очень хорошо. Чтобы у нас были слаженные выступления, исполнение. Конечно, длительные репетиции. Также обыгрывание на каких-то мини-концертах. Мы собираем публику».
На долгий отдых у девочек нет времени, снова нужно репетировать. В скором времени коллектив отправиться на конкурс в Чебоксары.
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