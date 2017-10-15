Кировские домристки заняли призовые места на конкурсе «Звезда Крыма»

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Кировчанки покорили Крым. На международном музыкальном фестивале-конкурсе «Звезда Крыма» две юные домристки Вятской детской школы искусств заняли призовые места.Этими народными мотивами воспитанницы детской школы искусств покорили жюри конкурса «Звезда Крыма». Международный музыкальный фестиваль собрал более 300 участников из 7и стран. Екатерина Шамарова была награждена дипломом первой степени. Для того чтобы добиться такого успеха, девушка готовилась почти все лето. Выступления в других городах - для нее большая ответственность.Дипломом второй степени была отмечена девятилетняя Арина Булычева. Несмотря на столь юный возраст у нее уже есть большой конкурсный опыт.Обе воспитанницы школы искусств утверждают, что с таким необычным инструментом познакомились случайно. Арине очень понравился концерт ее будущего преподавателя Татьяны Тиуновой. С девочками занимается участница оркестра русских народных инструментов Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина. Татьяна имеет множество наград, среди которых есть и победа в конкурсе профессионального мастерства преподавателей детских музыкальных и школ и благодарственные письма кировской администрации.Именно этому Татьяна учит своих воспитанников. Которых уже девять. В подготовке к музыкальным конкурсам активно помогает и концертмейстер Ирина Чукавина. Музыкальное выступление - это не только мастерство отдельного артиста, но и большая коллективная работа.На долгий отдых у девочек нет времени, снова нужно репетировать. В скором времени коллектив отправиться на конкурс в Чебоксары.