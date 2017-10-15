Выставка молодых художников в кировской художественной школе

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Сегодня в кировской художественной школе можно познакомиться с работами молодых художников области. В этом году традиционную выставку назвали "Свобода". В художественных решениях - и поиск, и высокая профессиональная культура.Девиз молодежной выставки: «Будем художниками, мастерами, будем искренне, свободно и честно отражать современный мир, открывать новые горизонты и искать новые пути».Более 30 молодых живописцев представили свои работы, в художественных решениях - и поиск, и высокая профессиональная культура.Один из залов полностью предоставлен одному из претендентов на вступление в Союз художников России. Армейская тема уже несколько лет не отпускает Вадима Русских. Портреты сослуживцев большей частью написаны по воспоминаниям. Автор не боится экспериментировать, осваивать новые техники.Среди участников молодежной выставки - и студенты училища, и педагоги художественной школы.Добавим, что выставка в Детской художественной школе будет работать до 25 ноября.