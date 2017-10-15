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Новости / Культура

Выставка молодых художников в кировской художественной школе

Вчера, 11:56 | Просмотров: 143 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня в кировской художественной школе можно познакомиться с работами молодых художников области. В этом году традиционную выставку назвали "Свобода". В художественных решениях - и поиск, и высокая профессиональная культура.

Девиз молодежной выставки: «Будем художниками, мастерами, будем искренне, свободно и честно отражать современный мир, открывать новые горизонты и искать новые пути».

Выставка молодых художников в кировской художественной школеСЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«На самом деле, очень сложно предугадать, кто что принесет на выставку, но, тем не менее, набрали такую чудесную экспозицию, я считаю, получилась очень неплохая выставка».

Более 30 молодых живописцев представили свои работы, в художественных решениях - и поиск, и высокая профессиональная культура.

Выставка молодых художников в кировской художественной школеМАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Здесь некий симбиоз обучения и самостоятельной творческой деятельности молодых людей, то, что это происходит - интересно, авангардно, разнообразно, нескучно, говорит о том, что молодежь на Вятке работает, креативная, интересная, и не хуже, чем мы».

Один из залов полностью предоставлен одному из претендентов на вступление в Союз художников России. Армейская тема уже несколько лет не отпускает Вадима Русских. Портреты сослуживцев большей частью написаны по воспоминаниям. Автор не боится экспериментировать, осваивать новые техники.

Выставка молодых художников в кировской художественной школеВАДИМ РУССКИХ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Я здесь основной упор делал на смешанную технику - масло и акрил, два материла, которые очень отличаются по свойствам, акрил быстро сохнет, дает мне скорость, а маслом я дополняю уже какие-то детали - лица, руки, масло позволяет передать фактуру, сочность, блеск в глазах, улыбку».

Среди участников молодежной выставки - и студенты училища, и педагоги художественной школы.

Выставка молодых художников в кировской художественной школеЛАДА ОГОРОДНИКОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Очень понравились стили художников, они необычные, на них интересно смотреть, работы имеют глубокий смысл. Я бы хотела попробовать поработать пастелью, надеюсь, у меня получится, не так хорошо, но я хотя бы попытаюсь».

Добавим, что выставка в Детской художественной школе будет работать до 25 ноября.


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