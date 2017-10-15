Выставка молодых художников в кировской художественной школе
Вчера, 11:56 | Просмотров: 143 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Девиз молодежной выставки: «Будем художниками, мастерами, будем искренне, свободно и честно отражать современный мир, открывать новые горизонты и искать новые пути».
СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«На самом деле, очень сложно предугадать, кто что принесет на выставку, но, тем не менее, набрали такую чудесную экспозицию, я считаю, получилась очень неплохая выставка».
Более 30 молодых живописцев представили свои работы, в художественных решениях - и поиск, и высокая профессиональная культура.
МАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Здесь некий симбиоз обучения и самостоятельной творческой деятельности молодых людей, то, что это происходит - интересно, авангардно, разнообразно, нескучно, говорит о том, что молодежь на Вятке работает, креативная, интересная, и не хуже, чем мы».
Один из залов полностью предоставлен одному из претендентов на вступление в Союз художников России. Армейская тема уже несколько лет не отпускает Вадима Русских. Портреты сослуживцев большей частью написаны по воспоминаниям. Автор не боится экспериментировать, осваивать новые техники.
ВАДИМ РУССКИХ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Я здесь основной упор делал на смешанную технику - масло и акрил, два материла, которые очень отличаются по свойствам, акрил быстро сохнет, дает мне скорость, а маслом я дополняю уже какие-то детали - лица, руки, масло позволяет передать фактуру, сочность, блеск в глазах, улыбку».
Среди участников молодежной выставки - и студенты училища, и педагоги художественной школы.
ЛАДА ОГОРОДНИКОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Очень понравились стили художников, они необычные, на них интересно смотреть, работы имеют глубокий смысл. Я бы хотела попробовать поработать пастелью, надеюсь, у меня получится, не так хорошо, но я хотя бы попытаюсь».
Добавим, что выставка в Детской художественной школе будет работать до 25 ноября.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017