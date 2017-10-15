Театр кукол готовится к премьере спектакля "Горячая история номер 01"
Сегодня, 14:53 | Просмотров: 86 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Столяр Валерий Евдокимов вытачивает заготовки к колесам пожарной машины. Деревянный каркас уже сделан. Все детали для декораций, рассказывают "волшебники" столярного цеха, делают своими руками. Перед Гаврилом Батаевым задача поставлена сложная: придумать конструкцию для костюма персонажа Огня, который будет прыгать на джампах.
ГАВРИЛ БАТАЕВ, СТОЛЯР ПО ДЕКОРАЦИЯМ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Одевается на спину, индивидуально подгоняется. Веревками фиксируем, чтоб при прыжке не выпадал».
"Кипит" работа и в бутафорском цехе. Девушки кропотливо создают главных персонажей - Сашу и Машу, ими будут управлять актеры. Мастерицы говорят, что порой приходится и задержаться на работе: в творческом процессе время пролетает незаметно. Всего в спектакле "Горячая история номер 01" задействовано более 150 предметов: это и куклы, и реквизит, и декорации.
НАДЕЖДА КРИВОМАЗОВА, ХУДОЖНИК СПЕКТАКЛЯ (Г. КРАСНОДАР):
«У нас куклы большие, примерно метр. Там интересное управление. Конструктор-механик создал такое крепление. Еще у нас есть теневой театр, там такое волшебство получилось».
Благодаря синтезу идей художницы спектакля и режиссера, родилась мысль сделать постановку в плакатном стиле. По их мнению, именно он близок современному зрителю.
НИКИТА ШМИТЬКО, АВТОР ПЬЕСЫ И РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Это был договор с театром кукол: поставить спектакль, который расскажет детям о правилах пожарной безопасности. С помощью этого спектакля ребенок будет следить за происходящим. В нашей постановке этот плакат будет оживать».
Композитор написал музыку к спектаклю, роли между актерами распределены, в цехах работа скоро завершится. И уже 11 ноября зрители увидят премьеру "Горячей истории номер 01", спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.
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