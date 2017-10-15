Театр кукол готовится к премьере спектакля "Горячая история номер 01"

Поделиться новостью:

В театре кукол юным зрителям расскажут о технике пожарной безопасности. К премьере готовится спектакль "Горячая история номер 01". Как "горит" работа в закулисье?Столяр Валерий Евдокимов вытачивает заготовки к колесам пожарной машины. Деревянный каркас уже сделан. Все детали для декораций, рассказывают "волшебники" столярного цеха, делают своими руками. Перед Гаврилом Батаевым задача поставлена сложная: придумать конструкцию для костюма персонажа Огня, который будет прыгать на джампах."Кипит" работа и в бутафорском цехе. Девушки кропотливо создают главных персонажей - Сашу и Машу, ими будут управлять актеры. Мастерицы говорят, что порой приходится и задержаться на работе: в творческом процессе время пролетает незаметно. Всего в спектакле "Горячая история номер 01" задействовано более 150 предметов: это и куклы, и реквизит, и декорации.Благодаря синтезу идей художницы спектакля и режиссера, родилась мысль сделать постановку в плакатном стиле. По их мнению, именно он близок современному зрителю.Композитор написал музыку к спектаклю, роли между актерами распределены, в цехах работа скоро завершится. И уже 11 ноября зрители увидят премьеру "Горячей истории номер 01", спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.