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Новости / Культура

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Вчера, 10:09 | Просмотров: 176 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Мурыгино состоялся инклюзивный конкурс "Грани таланта". Прошел он впервые, но обещает стать ежегодным. Кто раскрывал на сцене свои творческие возможности?

Это визитная карточка Мурыгинского детского дома-интерната. Его сотрудникам выпала честь открывать творческий конкурс, идея проведения которого принадлежит областному Министерству социального развития. Его новое начинание сразу нашло широкий отклик среди подведомственных учреждений. Большинство из них задолго до конкурса погрузилось в написание сценариев и репетиции номеров. Один из них мурыгинский коллектив решил представить зрителям через тему общения с богом.

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«У нас открыт придомовой храм. Мы много детей посвящаем в веру. Часто у нас происходят крещения детей. Хотелось, чтобы с ней они стали лучше, послушнее, стали более открытыми для нас. Чтобы нам было легче с ними работать».

Программа конкурса предоставляла участникам возможность раскрыть свои таланты во всем многообразии. Кроме самопрезентации, ими были подготовлены вокальные, театральные и хореографические номера. И в каждом чувствовалось. Творчество этих людей вдохновляет и интересует.

Новомедянский дом-интернат талантами не обделен. У них в стенах учреждения полноценная культурная жизнь. Выезды на конкурсы и воплощение с помощью директора и сотрудников интерната любых творческих идей. То, что было представлено на "Гранях таланта" понравилось как компетентному жюри, так и всему залу.

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"РОМАН АРХИПОВ, ЖИТЕЛЬ НОВОМЕДЯНСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«Наши номера, это все равно считается как среди сотрудников. Мы их здесь поддерживаем. Ведь они наши мамы и папы».

Помимо творческой составляющей, данный конкурс важен и с точки зрения социальной адаптации людей, проживающих в домах-интернатах.

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, И.О. МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь зарождаются дружеские отношения. После них очень много наших проживающих становятся друзьями. Созваниваются, пишут письма, приезжают друг к другу в гости».
 
Определить победителя конкурса оказалось довольно сложно. Высших баллов в разных номинациях заслуживали все десять команд-участниц. Но в конечном итоге, судьи пришли к мнению. Лучше остальных грани таланта раскрыл творческому коллективу Новомедянского дома-интерната. Ему и был вручен Гран-При конкурса.


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