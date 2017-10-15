В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Поделиться новостью:

В Мурыгино состоялся инклюзивный конкурс "Грани таланта". Прошел он впервые, но обещает стать ежегодным. Кто раскрывал на сцене свои творческие возможности?Это визитная карточка Мурыгинского детского дома-интерната. Его сотрудникам выпала честь открывать творческий конкурс, идея проведения которого принадлежит областному Министерству социального развития. Его новое начинание сразу нашло широкий отклик среди подведомственных учреждений. Большинство из них задолго до конкурса погрузилось в написание сценариев и репетиции номеров. Один из них мурыгинский коллектив решил представить зрителям через тему общения с богом.Программа конкурса предоставляла участникам возможность раскрыть свои таланты во всем многообразии. Кроме самопрезентации, ими были подготовлены вокальные, театральные и хореографические номера. И в каждом чувствовалось. Творчество этих людей вдохновляет и интересует.Новомедянский дом-интернат талантами не обделен. У них в стенах учреждения полноценная культурная жизнь. Выезды на конкурсы и воплощение с помощью директора и сотрудников интерната любых творческих идей. То, что было представлено на "Гранях таланта" понравилось как компетентному жюри, так и всему залу.Помимо творческой составляющей, данный конкурс важен и с точки зрения социальной адаптации людей, проживающих в домах-интернатах.Определить победителя конкурса оказалось довольно сложно. Высших баллов в разных номинациях заслуживали все десять команд-участниц. Но в конечном итоге, судьи пришли к мнению. Лучше остальных грани таланта раскрыл творческому коллективу Новомедянского дома-интерната. Ему и был вручен Гран-При конкурса.