Выставка «Гиганты и карлики» в кировском зоологическом музее
Вчера, 11:49 | Просмотров: 110 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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С животными небольшого размера у музейщиков дефицита нет, а первый значительный экспонат - самая крупная птица земного шара - африканский страус, появилась здесь недавно. Некоторые животные представлены и чучелом, и скелетом. Можно узнать и о парадоксах мира природы.
ИВАН ОБУХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ:
«В абсолютных величинах, яйцо страуса - оно самое большое в мире птиц. Оно достигает до килограмма. Но если мы возьмем размеры страусиного яйца относительно материнского организма, взрослой птицы, оно будет самым маленьким».
Первые экспонаты в музее появились более 30 лет назад, когда Владимир Сотников начал собирать эту коллекцию. Сейчас на выставке представлено более 60 животных и растений.
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МБУ "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«У нас по этой выставке составлена очень интересная экскурсия, т.е. посмотреть экспонаты - это хорошо, а еще много интересного про них услышать - это еще лучше».
Выставка рассказывает не только о размерах животных, но и эволюции: от первых примитивных живых организмов до великанов, которые жили на Земле до появления человека. Они почти вымерли, но и сейчас встречаются как животные гигантских размеров, так и карлики, которых сложно заметить.
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МБУ "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«Самый маленький экспонат - это карликовая белозубка, вот мы ее изобразили, а рядом с ней поставили жука, то есть жук крупнее, чем млекопитающее, они достигают массой максимум 2 грамма всего».
Гигантов и карликов можно увидеть до 1 февраля.
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