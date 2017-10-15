Выставка «Гиганты и карлики» в кировском зоологическом музее

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Увидеть самого большого жука в мире, сравнить крупного и мелкого грызуна - все это кировчане сегодня могут сделать в зоологическом музее, где обновилась выставка "Гиганты и карлики".С животными небольшого размера у музейщиков дефицита нет, а первый значительный экспонат - самая крупная птица земного шара - африканский страус, появилась здесь недавно. Некоторые животные представлены и чучелом, и скелетом. Можно узнать и о парадоксах мира природы.Первые экспонаты в музее появились более 30 лет назад, когда Владимир Сотников начал собирать эту коллекцию. Сейчас на выставке представлено более 60 животных и растений.Выставка рассказывает не только о размерах животных, но и эволюции: от первых примитивных живых организмов до великанов, которые жили на Земле до появления человека. Они почти вымерли, но и сейчас встречаются как животные гигантских размеров, так и карлики, которых сложно заметить.Гигантов и карликов можно увидеть до 1 февраля.