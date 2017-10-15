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"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк". На выставке представлены работы ветеранов Ленинского района Кирова.На выставке собраны лучшие работы ветеранов Ленинского района. Все изделия зал библиотеки в себя не вместил бы. Уже с первого взгляда экспозиция вызывает восторг и гордость за старшее поколение.Елена Верещагина занимается плетением из соломки, лозы и бересты. Цветочные композиции и венки доминируют в ее работах. В последнее время славянская культура пользуется популярностью и это, признается мастер, греет ей душу. Да и на конкурсах ремесел такие изделия востребованы.На открытие "Вернисажа талантов" пришли многие. Все, в первую очередь, отметили, что наши ветераны ведут активный образ жизни. На выставке можно увидеть и редкие изделия из капа-корня, и вятское кружево, и наш бренд - дымковскую игрушку.Резьбой по дереву полковник запаса Геннадий Лопатин решил заняться после выхода на пенсию в 1999 году. Теорию и навыки непростого ремесла мастер освоил самостоятельно. Сейчас делает резную мебель, посуду, детские игрушки.Среди наиболее выдающихся работ мастера - деревянные ворота дома-музея Салтыкова Щедрина. Из последних - резной стенд Кировской области, представленный сейчас в Сочи на фестивале молодежи. Его отличает наша Вятская барыня и не только.Познакомиться с творчеством кировских ветеранов можно в библиотеке "Маяк" до 22 декабря.