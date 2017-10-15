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Новости / Культура

"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"

Вчера, 10:24 | Просмотров: 109 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк". На выставке представлены работы ветеранов Ленинского района Кирова.

На выставке собраны лучшие работы ветеранов Ленинского района. Все изделия зал библиотеки в себя не вместил бы. Уже с первого взгляда экспозиция вызывает восторг и гордость за старшее поколение.

- Берем туловище. Потом его обрезаем.

Елена Верещагина занимается плетением из соломки, лозы и бересты. Цветочные композиции и венки доминируют в ее работах. В последнее время славянская культура пользуется популярностью и это, признается мастер, греет ей душу. Да и на конкурсах ремесел такие изделия востребованы.

"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каждый, кто сегодня пришел на открытие выставки, создал своими руками из соломки Птицу Счастья под руководством Елены Верещагиной. Далее мастер-классы будут продолжаться. Можно будет сделать ангелочков или новогодние игрушки».

На открытие "Вернисажа талантов" пришли многие. Все, в первую очередь, отметили, что наши ветераны ведут активный образ жизни. На выставке можно увидеть и редкие изделия из капа-корня, и вятское кружево, и наш бренд - дымковскую игрушку.

"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Посмотрев выставку, я окунулся в свое детство. То, что здесь есть, раньше всегда было в крестьянских семьях в деревне».

Резьбой по дереву полковник запаса Геннадий Лопатин решил заняться после выхода на пенсию в 1999 году. Теорию и навыки непростого ремесла мастер освоил самостоятельно. Сейчас делает резную мебель, посуду, детские игрушки.

"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"ГЕННАДИЙ ЛОПАТИН, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Иногда идеи рождаются во сне. Сначала обычную избушку сделал. Потом дети все дверь открывали. Так вот и еще идея возникла сделать интерьер избушки».

Среди наиболее выдающихся работ мастера - деревянные ворота дома-музея Салтыкова Щедрина. Из последних - резной стенд Кировской области, представленный сейчас в Сочи на фестивале молодежи. Его отличает наша Вятская барыня и не только.

ГЕННАДИЙ ЛОПАТИН, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Элементы резьбы использовал вятские. Особенно уржумскую резьбу использовал для украшения стенда Кировской области».

Познакомиться с творчеством кировских ветеранов можно в библиотеке "Маяк" до 22 декабря.


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