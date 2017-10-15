Лекция о революции в библиотеке имени Грина

Поделиться новостью:

"Вятка и 1917 год: к 100-летию Октябрьской революции" - лекция под таким названием прошла в библиотеке имени Грина. Что происходило в нашем городе в переломный для страны год, кировчанам рассказал известный историк, профессор Михаил Судовиков.История - это политика, опрокинутая в прошлое, сказал когда-то известный советский ученый историк Михаил Покровский. Пожалуй, это утверждение довольно точно характеризует и современное отношение ученых к революции 1917 года. Меняются термины, переосмысляются события. Революцию многие перестали называть великой октябрьской социалистической, и все чаще именуют то октябрьским переворотом, то великой русской революцией. Уровень знаний о событиях того времени и у современной молодежи очень поверхностный.Лекция о событиях 1917 года была прочитана в здании, имеющем непосредственное отношение к революционным событиям. В этом зале заседало вятское губернское земство, откуда и осуществлялось управление вятским краем в переходный период.Добавим, что организаторы проекта "просветительские четверги в Гриновке" регулярно проводят встречи кировской молодежи с интересными людьми. Открытые лекции, беседы, мастер-классы со студентами кировских колледжей, вузов и училищ проводят известные ученые, политики, общественные деятели и художники.