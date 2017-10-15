Лекция о революции в библиотеке имени Грина
Вчера, 12:06 | Просмотров: 141 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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История - это политика, опрокинутая в прошлое, сказал когда-то известный советский ученый историк Михаил Покровский. Пожалуй, это утверждение довольно точно характеризует и современное отношение ученых к революции 1917 года. Меняются термины, переосмысляются события. Революцию многие перестали называть великой октябрьской социалистической, и все чаще именуют то октябрьским переворотом, то великой русской революцией. Уровень знаний о событиях того времени и у современной молодежи очень поверхностный.
ПОЛИНА КЛИМОВА, СТУДЕНТКА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Было очень тяжёлое время в истории России, много людей погибло».
Лекция о событиях 1917 года была прочитана в здании, имеющем непосредственное отношение к революционным событиям. В этом зале заседало вятское губернское земство, откуда и осуществлялось управление вятским краем в переходный период.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«А в этом зале висел потрет Александра II вплоть до событий декабря 1917 года».
Добавим, что организаторы проекта "просветительские четверги в Гриновке" регулярно проводят встречи кировской молодежи с интересными людьми. Открытые лекции, беседы, мастер-классы со студентами кировских колледжей, вузов и училищ проводят известные ученые, политики, общественные деятели и художники.
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