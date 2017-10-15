Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

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Кировчане смогли погрузиться в атмосферу Петербурга начала XIX века. Узнаем, почему балы интересны нашим современникам.Название элементов только на французском. Фраки, мундиры и платья, как в 19 веке. И конечно, музыка, под которую танцевал высший свет времен Александра Сергеевича Пушкина. В те времена у дворян уроки танцев значили ничуть не меньше, чем военное искусство или знание правил этикета. Их учили танцевальным па с раннего детства, но даже при такой подготовке к балу нужно было готовитьсяНа балах выводили в свет дочерей. Там же строилась карьера, и заключались выгодные браки. Иногда будущий муж и жена могли пообщаться только во время танцаИ если дворяне учились танцевать с детства, то участники клуба начали осваивать движения уже в зрелом возрасте. Но как всегда главное -это желаниеПосле красивого бала снова начнутся репетиции и подготовка костюмов для нового бала. Чтобы выйти в свет во всём великолепии.