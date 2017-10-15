Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина
Вчера, 10:52 | Просмотров: 124 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Название элементов только на французском. Фраки, мундиры и платья, как в 19 веке. И конечно, музыка, под которую танцевал высший свет времен Александра Сергеевича Пушкина. В те времена у дворян уроки танцев значили ничуть не меньше, чем военное искусство или знание правил этикета. Их учили танцевальным па с раннего детства, но даже при такой подготовке к балу нужно было готовиться
ВИКТОР НОВОСЁЛОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ:
«Уже перед каким-то конкретным балом он просто смотрел список танцев и разучивал схемы этих танцев».
На балах выводили в свет дочерей. Там же строилась карьера, и заключались выгодные браки. Иногда будущий муж и жена могли пообщаться только во время танца
ЕЛЕНА КАЗАКОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Исторические танцы стали возможностью не только потанцевать, пообщаться, научиться чему-то новому, но дало мне толчок к изучению истории. Потому что каждая эпоха отражалась непосредственно в танцах и в манере их исполнения, в костюмах. Как люди общались между собой, потому что каждый танец подразумевает определённое взаимодействие между партнерами».
И если дворяне учились танцевать с детства, то участники клуба начали осваивать движения уже в зрелом возрасте. Но как всегда главное -это желание
ЕЛЕНА МИЛОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА ИСТОРИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ:
«Сначала мало что получалось .Но я очень этого хотела, занималась усиленно дома. Ходила на занятия и в чём-то уже преуспела и даже иногда сама занятия веду».
После красивого бала снова начнутся репетиции и подготовка костюмов для нового бала. Чтобы выйти в свет во всём великолепии.
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