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Новости / Культура

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

Вчера, 10:52 | Просмотров: 124 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Кировчане смогли погрузиться в атмосферу Петербурга начала XIX века. Узнаем, почему балы интересны нашим современникам.

Название элементов только на французском. Фраки, мундиры и платья, как в 19 веке. И конечно, музыка, под которую танцевал высший свет времен Александра Сергеевича Пушкина. В те времена у дворян уроки танцев значили ничуть не меньше, чем военное искусство или знание правил этикета. Их учили танцевальным па с раннего детства, но даже при такой подготовке к балу нужно было готовиться

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени ПушкинаВИКТОР НОВОСЁЛОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ:
«Уже перед каким-то конкретным балом он просто смотрел список танцев и разучивал схемы этих танцев».

На балах выводили в свет дочерей. Там же строилась карьера, и заключались выгодные браки. Иногда будущий муж и жена могли пообщаться только во время танца

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени ПушкинаЕЛЕНА КАЗАКОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Исторические танцы стали возможностью не только потанцевать, пообщаться, научиться чему-то новому, но дало мне толчок к изучению истории. Потому что каждая эпоха отражалась непосредственно в танцах и в манере их исполнения, в костюмах. Как люди общались между собой, потому что каждый танец подразумевает определённое взаимодействие между партнерами».

И если дворяне учились танцевать с детства, то участники клуба начали осваивать движения уже в зрелом возрасте. Но как всегда главное -это желание

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени ПушкинаЕЛЕНА МИЛОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА ИСТОРИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ:
«Сначала мало что получалось .Но я очень этого хотела, занималась усиленно дома. Ходила на занятия и в чём-то уже преуспела и даже иногда сама занятия веду».

После красивого бала снова начнутся репетиции и подготовка костюмов для нового бала. Чтобы выйти в свет во всём великолепии.


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