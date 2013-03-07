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Кировчане осваивают живопись шерстью. Непрофессиональный художник Ольга Кротовская настолько прониклась этим творчеством, что создала целую коллекцию "теплых картин". Сегодня их можно увидеть в библиотеке Грина.На первый взгляд эти картины выглядят как нарисованные. И только при более детальном рассмотрении становится ясно, что рисунок создан не красками. Это натуральная овечья шерсть, окрашенная в разные цвета.Ольга Кротовская непрофессиональный художник, она рукодельница. Долгое время увлекалась валянием шерсти, а потом случайно увидела шерстяные картины. Ольге захотелось научиться этому занимательному ремеслу. Достаточно было нескольких мастер-классов, чтобы освоить основные техники и начать делать свои собственные "теплые" картины.Новичку необходимо иметь около десяти оттенков шерсти, холст и стекло. А еще нужно запастись терпением и огромным желанием сделать нечто необычное.Самое интересное, что освоить шерстяную живопись может человек, который не умеет рисовать. За основу берется любой готовый рисунок, он выполняет роль базовой композиции. На выходе получается похожая работа, но дополненная фантазией мастера.В библиотеке Грина представлено более 15 работ Ольги Кротовской. Это первая выставка мастерицы. Ольга надеется, что ее работы вдохновят кировчанок заняться этим необычным и очень теплым рукоделием.