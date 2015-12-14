Премьера в драмтеатре "Тихий шорох уходящих шагов"
Сегодня, 12:10 | Просмотров: 102 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Костюмы готовы, репетиции позади, остались последние штрихи. Через пару часов в зале не останется свободного места. Это, прежде всего, о нас самих. Захар Пантелеев признается - он не из тех, кто старается донести своё видение до зрителей. Он дает им возможность самим понять для себя что-то важное.
ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ, РЕЖИССЁР:
«Пусть они сами посмотрят и решат - о чём. Я, лично я против спектакля как такого - вот я ставлю о чем-то, какую телеграмму будем посылать в зал, может быть, это и правильно, но не для меня, как для режиссера. Пусть зритель сам решает».
Все мы когда-то жалеем о своих действиях и непременно обещаем себе ценить каждую минуту рядом с родными людьми. Психологическая драма по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского дает возможность по-другому взглянуть на современные ценности.
ЗАХАР ПАНТЕЛЕЕВ, РЕЖИССЁР:
«Эта пьеса без скабрезностей каких-то, то есть это пьеса без мата, без чего-то такого, что принято считать за современную драматургию сейчас в обществе, такого ничего нет. Это очень качественная современная драматургия, поднимающая очень хорошие вопросы, очень важные вопросы семьи, любви, верности».
Для Елизаветы Егоровой это первый опыт спектакля такого рода. Игра светом, переходы в потусторонние миры - сценографически было очень важно создать подходящую атмосферу, как для самих актеров, так и для зрителей.
ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВА, ХУДОЖНИК – СЦЕНОГРАФ:
«На самом деле, очень сложная пьеса в плане именно сценографии, потому что нам было необходимо сделать несколько пространств: бытовые пространства, в которых живет наш главный герой и пространства потусторонние, которые его вводят в воспоминания, в транс».
Понять, где правда, а где вымысел, где жизнь, а где сон, будет непросто, но это - главная особенность нового спектакля.
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