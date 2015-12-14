Премьера в драмтеатре "Тихий шорох уходящих шагов"

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В драмтеатре состоялась премьера "Тихий шорох уходящих шагов". Почему этот спектакль переворачивает представление о семье?Костюмы готовы, репетиции позади, остались последние штрихи. Через пару часов в зале не останется свободного места. Это, прежде всего, о нас самих. Захар Пантелеев признается - он не из тех, кто старается донести своё видение до зрителей. Он дает им возможность самим понять для себя что-то важное.Все мы когда-то жалеем о своих действиях и непременно обещаем себе ценить каждую минуту рядом с родными людьми. Психологическая драма по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского дает возможность по-другому взглянуть на современные ценности.Для Елизаветы Егоровой это первый опыт спектакля такого рода. Игра светом, переходы в потусторонние миры - сценографически было очень важно создать подходящую атмосферу, как для самих актеров, так и для зрителей.Понять, где правда, а где вымысел, где жизнь, а где сон, будет непросто, но это - главная особенность нового спектакля.