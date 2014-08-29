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Новости / Культура

Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира Тельных

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 76 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня в выставочном зале художественного музея открылась выставка художественного текстиля двух авторов: Анатолия Белика и его друга, уроженца Курска, Владимира Тельных.

Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира ТельныхИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта выставка объединила творчество двух художников, которые работают, казалось бы, с одним материалом, с текстилем, но делают это совершенно по-разному. В работах Анатолия Белика мы видим классические каноны живописи, а в творчестве Владимир Тельных народные истоки лоскутного шитья».

Анатолий Белик - заслуженный художник Российской Федерации, своей творческой деятельностью он внес большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства в Кирове. Он многогранный автор, часто использует разные приемы и техники, работам Белика свойственны динамичные фигуративно ассоциативные конструкции, лаконичные по форме и острые по содержанию. За его плечами свыше 70 выставок самого разного уровня, от областных до международных. Творчеству нашего земляка близки традиции русской духовности, в своих произведениях он часто обращается и к литературной классике.

Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира ТельныхАНАТОЛИЙ БЕЛИК, ХУДОЖНИК:
«По стихам - Брюсов, Маяковский, городские виды. Я люблю город, пейзажи нагоняют на меня тоску».
 
Владимир Тельных совсем другой художник. Он не боится использовать в традиционных лоскутных картинках блестящие ткани с золотым отливом, дополняет их бахромой, тесьмой и кружевом. Создает не только декоративные панно, но и занимается дизайном, проектированием интерьеров, фотографией, художественной резьбой по дереву. Одним, словом, разносторонний человек.

Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира ТельныхВЛАДИМИР ТЕЛЬНЫХ, ХУДОЖНИК:
«Шить я начал в 12 лет, шил одежду. А декоративными панно начал заниматься в 2005 году. Это свобода творчества».

Идея создания одной из лоскутных картин пришла к Владимиру Тельных летом, во время путешествия, бессонной ночью в комнате без кондиционера. На ней целый лес одуванчиков, похожих на множество маленьких горячих солнечных дисков.

ВЛАДИМИР ТЕЛЬНЫХ, ХУДОЖНИК:
«Мне попался отель, который был безумно жарким и там родилась идея создать из ткани эти горячие, жаркие цветки».

Работы Владимир Тельных имеют объем, они фактурны, их так и хочется потрогать, чтобы ощутить плотность ткани, понять, как они устроены. Мир художника населен персонажами из русского фольклора и этническими мотивами. Свои знания о мире и искусстве он старается воплощать в творчестве. Добавим, что экспозиция двух таких похожих в тоже время таких разных художников будет открыта в выставочном зале до декабря этого года.


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