Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира Тельных

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Сегодня в выставочном зале художественного музея открылась выставка художественного текстиля двух авторов: Анатолия Белика и его друга, уроженца Курска, Владимира Тельных.Анатолий Белик - заслуженный художник Российской Федерации, своей творческой деятельностью он внес большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства в Кирове. Он многогранный автор, часто использует разные приемы и техники, работам Белика свойственны динамичные фигуративно ассоциативные конструкции, лаконичные по форме и острые по содержанию. За его плечами свыше 70 выставок самого разного уровня, от областных до международных. Творчеству нашего земляка близки традиции русской духовности, в своих произведениях он часто обращается и к литературной классике.Владимир Тельных совсем другой художник. Он не боится использовать в традиционных лоскутных картинках блестящие ткани с золотым отливом, дополняет их бахромой, тесьмой и кружевом. Создает не только декоративные панно, но и занимается дизайном, проектированием интерьеров, фотографией, художественной резьбой по дереву. Одним, словом, разносторонний человек.Идея создания одной из лоскутных картин пришла к Владимиру Тельных летом, во время путешествия, бессонной ночью в комнате без кондиционера. На ней целый лес одуванчиков, похожих на множество маленьких горячих солнечных дисков.Работы Владимир Тельных имеют объем, они фактурны, их так и хочется потрогать, чтобы ощутить плотность ткани, понять, как они устроены. Мир художника населен персонажами из русского фольклора и этническими мотивами. Свои знания о мире и искусстве он старается воплощать в творчестве. Добавим, что экспозиция двух таких похожих в тоже время таких разных художников будет открыта в выставочном зале до декабря этого года.