Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира Тельных
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 76 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта выставка объединила творчество двух художников, которые работают, казалось бы, с одним материалом, с текстилем, но делают это совершенно по-разному. В работах Анатолия Белика мы видим классические каноны живописи, а в творчестве Владимир Тельных народные истоки лоскутного шитья».
Анатолий Белик - заслуженный художник Российской Федерации, своей творческой деятельностью он внес большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства в Кирове. Он многогранный автор, часто использует разные приемы и техники, работам Белика свойственны динамичные фигуративно ассоциативные конструкции, лаконичные по форме и острые по содержанию. За его плечами свыше 70 выставок самого разного уровня, от областных до международных. Творчеству нашего земляка близки традиции русской духовности, в своих произведениях он часто обращается и к литературной классике.
АНАТОЛИЙ БЕЛИК, ХУДОЖНИК:
«По стихам - Брюсов, Маяковский, городские виды. Я люблю город, пейзажи нагоняют на меня тоску».
Владимир Тельных совсем другой художник. Он не боится использовать в традиционных лоскутных картинках блестящие ткани с золотым отливом, дополняет их бахромой, тесьмой и кружевом. Создает не только декоративные панно, но и занимается дизайном, проектированием интерьеров, фотографией, художественной резьбой по дереву. Одним, словом, разносторонний человек.
ВЛАДИМИР ТЕЛЬНЫХ, ХУДОЖНИК:
«Шить я начал в 12 лет, шил одежду. А декоративными панно начал заниматься в 2005 году. Это свобода творчества».
Идея создания одной из лоскутных картин пришла к Владимиру Тельных летом, во время путешествия, бессонной ночью в комнате без кондиционера. На ней целый лес одуванчиков, похожих на множество маленьких горячих солнечных дисков.
ВЛАДИМИР ТЕЛЬНЫХ, ХУДОЖНИК:
«Мне попался отель, который был безумно жарким и там родилась идея создать из ткани эти горячие, жаркие цветки».
Работы Владимир Тельных имеют объем, они фактурны, их так и хочется потрогать, чтобы ощутить плотность ткани, понять, как они устроены. Мир художника населен персонажами из русского фольклора и этническими мотивами. Свои знания о мире и искусстве он старается воплощать в творчестве. Добавим, что экспозиция двух таких похожих в тоже время таких разных художников будет открыта в выставочном зале до декабря этого года.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017
Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).
13.10.2017