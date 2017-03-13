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Новости / Культура

В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюции

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 75 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Вятский палеонтологический музей бросает еще один вызов противникам теории эволюции. Всю осень здесь проходит выставка окаменелостей предков современных млекопитающих. Какие маленькие существа бегали под ногами огромных динозавров и как выглядели первые приматы?

Сначала осени Вятский палеонтологический музей расширил свою экспозицию окаменелостями первых звероголовых животных. Предки современных кошек и собак обитали на нашей планете около 270 млн. лет назад.

В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюцииЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Такие животные, они появляются еще задолго до динозавров. В том числе были такие существа, которые внешне напоминали то ли ящерицу, то ли зверушку. Их мы звероголовыми называем. И именно вот эти звероголовые создания и станут впоследствии предками таких вот пушистых наших любимцев, которых мы содержим дома».
 
Впрочем, речь идет не только о крысах или морских свинках. Речь обо всех млекопитающих в целом. Собаки, кошки, коровы и что самое интересное человекоподобные обезьяны.

В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюцииЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы смотрим и пытаемся определить с помощью ученых, где же и когда появился род хомо и когда он стал хомо сапиенс и так далее. Но, на самом деле да, история она началась гораздо раньше, и вот в этом проекте, в том числе, один из экспонатов — это первый древний примат, которые уже ученые называют приматом».

Этот примат больше похож на собаку. Однако, у звероголовых мезозойского периода уже появляются признаки современных животных. В первую очередь, это зубы и их разнообразие. Посмотрев в пасть современной собаке, мы увидим такие же клыки, резцы и другие их виды. Коллекция окаменелостей была собрана на Вятской земле, на знаменитой Сокольей Горе.

ЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Наши звероголовые они из Котельнича, местные как раз, есть еще останки и американских звероголовых, прапредков млекопитающих, а сами уже мезозойские землеройки, крыски у нас представлены в виде реконструкций».

Кроме выставки звероголовых, в музее действует и постоянная экспозиция, из которой любознательные кировчане смогут узнать много нового об эволюции животных и различных ее периодах. Коллекция экспонатов регулярно пополняется как сотрудниками музея, так и простыми гражданами, желающими показать свои находки публике.


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