В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюции

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Вятский палеонтологический музей бросает еще один вызов противникам теории эволюции. Всю осень здесь проходит выставка окаменелостей предков современных млекопитающих. Какие маленькие существа бегали под ногами огромных динозавров и как выглядели первые приматы?Сначала осени Вятский палеонтологический музей расширил свою экспозицию окаменелостями первых звероголовых животных. Предки современных кошек и собак обитали на нашей планете около 270 млн. лет назад.Впрочем, речь идет не только о крысах или морских свинках. Речь обо всех млекопитающих в целом. Собаки, кошки, коровы и что самое интересное человекоподобные обезьяны.Этот примат больше похож на собаку. Однако, у звероголовых мезозойского периода уже появляются признаки современных животных. В первую очередь, это зубы и их разнообразие. Посмотрев в пасть современной собаке, мы увидим такие же клыки, резцы и другие их виды. Коллекция окаменелостей была собрана на Вятской земле, на знаменитой Сокольей Горе.Кроме выставки звероголовых, в музее действует и постоянная экспозиция, из которой любознательные кировчане смогут узнать много нового об эволюции животных и различных ее периодах. Коллекция экспонатов регулярно пополняется как сотрудниками музея, так и простыми гражданами, желающими показать свои находки публике.