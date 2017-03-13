В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюции
Сегодня, 10:35 | Просмотров: 75 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сначала осени Вятский палеонтологический музей расширил свою экспозицию окаменелостями первых звероголовых животных. Предки современных кошек и собак обитали на нашей планете около 270 млн. лет назад.
ЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Такие животные, они появляются еще задолго до динозавров. В том числе были такие существа, которые внешне напоминали то ли ящерицу, то ли зверушку. Их мы звероголовыми называем. И именно вот эти звероголовые создания и станут впоследствии предками таких вот пушистых наших любимцев, которых мы содержим дома».
Впрочем, речь идет не только о крысах или морских свинках. Речь обо всех млекопитающих в целом. Собаки, кошки, коровы и что самое интересное человекоподобные обезьяны.
ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы смотрим и пытаемся определить с помощью ученых, где же и когда появился род хомо и когда он стал хомо сапиенс и так далее. Но, на самом деле да, история она началась гораздо раньше, и вот в этом проекте, в том числе, один из экспонатов — это первый древний примат, которые уже ученые называют приматом».
Этот примат больше похож на собаку. Однако, у звероголовых мезозойского периода уже появляются признаки современных животных. В первую очередь, это зубы и их разнообразие. Посмотрев в пасть современной собаке, мы увидим такие же клыки, резцы и другие их виды. Коллекция окаменелостей была собрана на Вятской земле, на знаменитой Сокольей Горе.
ЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Наши звероголовые они из Котельнича, местные как раз, есть еще останки и американских звероголовых, прапредков млекопитающих, а сами уже мезозойские землеройки, крыски у нас представлены в виде реконструкций».
Кроме выставки звероголовых, в музее действует и постоянная экспозиция, из которой любознательные кировчане смогут узнать много нового об эволюции животных и различных ее периодах. Коллекция экспонатов регулярно пополняется как сотрудниками музея, так и простыми гражданами, желающими показать свои находки публике.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017
Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).
13.10.2017